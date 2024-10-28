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ТАСС

Rheinmetall поставил Киеву еще 20 БМП Marder

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Немецкая боевая машина пехоты "Marder"
Немецкая боевая машина пехоты "Marder".
Источник изображения: © Фото : U.S. Army /Alun Thomas

Общее количество боевых машин, поставленных Киеву составляет около 200, отметила компания

БЕРЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall передал Украине еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder.

"Компания Rheinmetall передала Вооруженным силам Украины еще 20 БМП Marder", - говорится в заявлении Rheinmetall. Поставка была завершена в конце третьего квартала 2024 года. "Таким образом, общее количество боевых машин, поставленных на Украину прямо или косвенно - в рамках так называемого кругового обмена, - составляет около 200", - подчеркнули в концерне.

"Трехзначное число этих систем - это боевые машины пехоты Marder 1A3", - пояснили в компании. Кроме того, Rheinmetall поставил боевые машины пехоты Marder и основные боевые танки Leopard в двузначном количестве в процессе кругового обмена. "Последний заказ на поставку 20 Marder, финансируемый правительством Германии, оценивается в среднее двузначное число в миллионах евро", - указали в Rheinmetall, уточнив, что он был зарегистрирован еще в марте 2024 года.

Первая поставка 20 боевых машин Marder 1A3 была организована Rheinmetall по поручению правительства Германии в марте 2023 года, затем последовали дальнейшие поставки.

Rheinmetall - крупнейшая оборонная компания Германии. Она извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине, ожидает и в дальнейшем значительное увеличение прибыли. В 2023 году ее оборот вырос на 12%, до 7,1 млрд евро, а чистая прибыль Rheinmetall увеличилась на 9%, до 0,6 млрд евро.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия выделит 4 млрд евро, что в два раза меньше, чем в текущем году. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции. 

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