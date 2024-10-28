Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после учений с Китаем

Отряд ТОФ вернулся после учений и патрулирования с кораблями ВМС НОАК в АТР

МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе с кораблями ВМС Народно-освободительной армии Китая, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"Экипажи больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулись во Владивосток после участия в российско-китайском военно-морском учении и совместном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", - говорится в сообщении.

Во флоте отметили, что за 34 дня экипажи российских противолодочных кораблей прошли около восьми тысяч морских миль и выполнили более 10 боевых упражнений с практическим применением артиллерийского, противолодочного и противовоздушного вооружения. Совместное патрулирование осуществлялось в северной и западной части Тихого океана.

Совместный отряд кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая вышел из Владивостока 21 сентября. От Военно-морских сил НОАК в манёврах участвовали эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".

В Охотском море отряд провёл военно-морское учение "Бэйбу/Взаимодействие - 2024", в ходе которого экипажи кораблей выполнили артиллерийские стрельбы и ряд боевых упражнений с применением противовоздушного и противолодочного вооружения.

"В назначенных районах экипажи кораблей отрабатывали задачи противовоздушной и противолодочной обороны с практическим применением вооружения, а также другие упражнения, включая спасение на море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, завершив патрулирование, российские и китайские корабли совершили деловой заход в порт Циндао в КНР, где за несколько дней российские моряки поучаствовали в культурных и спортивных мероприятиях.