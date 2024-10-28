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ТАСС

Маск назвал Starlink основной системой связи ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Основатель SpaceX ранее заявлял, что компания вынуждена тратить значительные ресурсы на то, чтобы противостоять усилиям России по подавлению сети на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют главным образом спутниковую систему Starlink, принадлежащую его компании SpaceX.

"SpaceX - основная система связи украинских военных на передовой, потому что все остальные были уничтожены или заблокированы русскими", - написал он в X (ранее Twitter). Так предприниматель прокомментировал пост пользователя платформы, который заявил, что Маск якобы "действует от имени России".

Ранее Маск также отмечал, что SpaceX вынуждена тратить значительные ресурсы на то, чтобы противостоять усилиям России по подавлению сети Starlink на Украине.

Терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска, передают интернет-сигнал с орбитальных спутников на наземные терминалы, которые затем распределяют его как Wi-Fi. В декабре 2023 года Федоров сообщал, что на Украине работают около 47 тыс. аппаратов Starlink. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что вооруженные силы страны используют спутниковые системы на всей линии фронта.

Маск при этом неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем, за что его критиковали в Киеве. В частности, в прошлом году скандал разгорелся после публикации в американских СМИ информации о том, что бизнесмен отключал Украине доступ к Starlink над Крымом в 2022 году. Позднее аналитики газеты El Pais выразили мнение, что власти Украины ищут альтернативы Starlink, однако признают, что не могут отказаться от этой системы. Они пришли к выводу, что эта система необходима ВСУ, если сервис связи перестанет работать, украинская оборона может рухнуть. 

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