Специалисты АСЗ начали сборку корпуса нового дока-понтона

Корабелы Амурского судостроительного завода (АСЗ) приступили к стыковке первых четырех блоков спускового дока-понтона "Амурец" проекта 65911.

Как сообщили в пресс-службе верфи со ссылкой на старшего строителя заказа Сергея Полещука, уже состыкованы 1-й и 2-й блоки, на них сварщики сборочно-сварочного цеха начали сварку монтажных стыков.

Формирование корпуса дока-понтона "Амурец" АСЗ

На остальных блоках сборщики ведут подготовительные работы: причерчивание, обрезку припусков, подготовку под сварку. Работы по формированию монтажных стыков необходимо завершить до наступления холодов.

Специалисты трубообрабатывающего и монтажно-сдаточного цехов на открытом стапеле ведут работы по изготовлению, монтажу и испытаниям балластной системы с продувкой балластных отсеков, системы замера давления и воздушно-измерительной системы.

В пресс-службе АСЗ добавили, что до наступления морозов необходимо установить на заказе оставшуюся запорную арматуру: клапана для воздушно-измерительной системы и кронштейны, сальники, муфты, наконечники для балластной системы. Работники сдаточно-монтажного цеха планируют закончить окончательный монтаж систем на всех четырех блоках и предъявить их Российскому Классификационному Обществу еще до декабря.

Док-понтон "Амурец" проекта 65911 заложили 30 июня 2023 года в рамках корпоративной доковой программы Объединенной судостроительной корпорации. Основное предназначение сооружения – обеспечение вывода заводских заказов из цеха и перевод их к достроечному пирсу. Док-понтон строится в рамках инвестиционного проекта по созданию целого транспортно-спускового комплекса.

Амурский судостроительный завод выполняет обязательства по контрактам с Минобороны РФ, в рамках которых верфь должна передать российскому флоту два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385. Также реализуется контракт на поставку четырех малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр "Каракурт").

В конце 2023 года АСЗ получил лицензию на строительство нового для предприятия типа кораблей – фрегатов проекта 22350.