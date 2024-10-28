НАТО против России: как избежать конфликта (The National Interest, США)

NI: чтобы избежать конфликта с Россией, НАТО надо поработать над дипломатией

Напряженность в отношениях США и НАТО с Россией необязательно означает враждебность, пишет The National Interest. Однако странам альянса необходимо восстановить нормальные дипломатические связи с Москвой, постепенно ослабить санкции и снова пустить Россию на энергетические рынки.

Томас Грэм

Чтобы сохранить и утвердить свой статус великой державы, а также обеспечить себе безопасность, Россия после завершения конфликта на Украине наверняка постарается как можно дальше отодвинуть от своих границ исходящую, как ей кажется, из Европы военную угрозу. Возможно ли сосуществование после окончания военных действий?

Состязательное сосуществование — это лучший выбор после окончания украинского конфликта. Статус великой державы — одна из центральных основ российского национального самосознания. Даже когда Россия была слаба по сравнению со своими противниками, ее руководство продолжало считать свою страну великой державой, которой просто временно не везет. Оно делало все возможное для утверждения полномочий России как великой державы на мировой арене. Именно этим занялся Владимир Путин, придя четверть века тому назад к власти в период экономических потрясений и политических беспорядков в России. Проводя эту работу, он оказывал сопротивление усилиям США и других стран по разрушению основ российской власти и могущества.

По этой причине, победит Россия в конфликте с Украиной или проиграет, Путин и его преемники во власти вряд ли откажутся от своих стратегических устремлений, хотя тактику действий они вполне могут корректировать. Есть три события, способные изменить эту оценку: демократический прорыв, распад России или ее экономический крах. Но шансов на это мало.

Скорее, Россия останется узнаваемой версией себя самой из исторического прошлого. Авторитарное государство по внутриполитической структуре, экспансионистская страна по своим внешнеполитическим позывам, отстающая от ведущих мировых держав в экономическом и технологическом отношении, однако полная решимости играть роль великой державы. Она сохранит колоссальные средства для достижения своих целей, включая один из крупнейших в мире ядерный арсенал, значительные космические и кибернетические возможности, самые большие в мире запасы полезных ископаемых, а также постоянное место в Совете Безопасности ООН, дающее ей право вето. Как следствие, Россия останется серьезным вызовом для США и НАТО.

Чтобы сохранить и утвердить свой статус великой державы, а также обеспечить себе безопасность, Россия после завершения конфликта наверняка постарается как можно дальше отодвинуть от своих границ исходящую, как ей кажется, из Европы военную угрозу. Следствием этого будет постоянное давление вдоль протяженной границы России и НАТО, которая простирается от Баренцева до Черного моря. Оно сохранится до тех пор, пока его не удастся ослабить мерами по контролю над вооружениями. Но это вряд ли будет возможно в ближайшем десятилетии.

Чтобы сдержать, а то и повернуть вспять укрепление европейского политического объединения, существенно превосходящего Россию по численности населения, богатству и силовому потенциалу, Россия будет использовать киберсредства, тайные операции и предпочтительное отношение к некоторым европейским государствам. Во многом то же самое сегодня делают Соединенные Штаты Америки.

Однако неизбежная в таком случае напряженность не обрекает США и НАТО на исключительно враждебные отношения с Россией на грани прямой военной конфронтации. Взаимно согласованное сосуществование возможно, пусть даже оно будет состязательным.

Чтобы прийти к такому конечному результату, США и НАТО в своей политике по отношению к России придется искать равновесие между устрашением и дипломатией, сдерживанием и взаимодействием.

Поддерживая мощный потенциал сдерживания, члены НАТО должны восстановить нормальные дипломатические отношения с Россией и наладить с ней взаимодействие в вопросах, представляющих взаимный интерес, таких как изменения климата. Кроме того, им надо будет урегулировать существующие споры, например, из-за мер обеспечения безопасности. Членам НАТО следует постепенно ослаблять санкции ради восстановления взаимовыгодной коммерческой деятельности и гуманитарных обменов. Им надо будет даже вновь пустить Россию на энергетические рынки при условии, что будут созданы меры защиты от чрезмерной зависимости.

Далее, членам НАТО нужно будет добиваться принятия мер по контролю вооружений сродни тем соглашениям, что были подписаны на закате холодной войны. Это необходимо для ослабления напряженности на общей границе.

Такой конечный итог далек от идеалов стратегического партнерства, привлекавших западных и российских руководителей после окончания холодной войны. Но, наверное, это лучший из всех возможных результатов в нашем сегодняшнем мире, где стремительно усиливается соперничество между мировыми и региональными державами.