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ЦАМТО

Начались летные испытания первого истребителя F-16 Блок.70 ВВС Болгарии

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Источник изображения: Фото: mod.bg

ЦАМТО, 25 октября. Минобороны Болгарии 23 октября объявило о начале летных испытаний первого (из 16 заказанных) многоцелевого истребителя F-16 Блок.70, предназначенного для ВВС страны.

Одноместный самолет успешно совершил испытательный полет 22 октября на предприятии компании Lockheed Martin в Гринвилле (шт.Южная Каролина). В ходе полета были проверены различные системы самолета и их функционирование на сверхзвуковой скорости.

Как сообщал ЦАМТО, Госдепартамент США одобрил поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 8 истребителей F-16C/D Блок.70/72, сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью до 1,673 млрд. долл. в мае 2019 года.

После одобрения контрактов на поставку самолетов, боеприпасов, многофункциональной системы обмена информацией - единой тактической радиосистемы MIDS-JTRS правительством и Национальным Собранием Болгарии, в августе 2019 года МО Болгарии перечислило Агентству по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 1,2 млрд. долл., предназначенных на закупку истребителей.

Предполагалось, что первые самолеты будут поставлены в середине 2023 года, но из-за пандемии COVID-19 график был сорван. Сейчас ожидается, что поставки начнутся в 2025 году.

Согласно планам, первые два самолета, F-16C и F-16D, будут использоваться для обучения летного и технического персонала ВВС Болгарии в США. Поставка первого самолета в Болгарию ожидается в конце марта 2025 года. Начальная готовность истребителей к боевому применению будет достигнута в 2026 году.

В апреле 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 дополнительных истребителей F-16C/D Блок.70, сопутствующего оборудования, вооружений и услуг. Как было заявлено, полная стоимость заказа может составить 1,673 млрд. долл.

Правительство и парламент Болгарии одобрили пакет международных соглашений на закупку в США второй партии истребителей F-16 в конце 2022 года.

В рамках второго этапа закупки Болгария намерена получить четыре одноместных самолета F-16C Блок.70 и четыре двухместных F-16D Блок.70, а также сопутствующие боеприпасы и оборудование. Общая стоимость трех контрактов на поставку восьми дополнительных F-16C/D Блок.70, вооружений и оборудования составляет 1,296 млрд. долл. Ожидается, что поставка второй партии будет выполнена в 2027 году.

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Страны
Болгария
США
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
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