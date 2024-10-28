Минобороны Украины: представители США провели аудит использования запчастей для ВСУ

ЦАМТО, 25 октября. Представители инспектората департамента обороны США провели на Украине аудит использования американских запчастей для ВСУ.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили в Минобороны Украины.

"Аудиторы Минобороны Украины совместно с представителями инспектората департамента обороны США провели исследование процесса учета международной военной помощи. В частности, они исследовали использование американских запасных частей для ВСУ. Проверка не выявила значительных нарушений, однако установила определенные пробелы в нормативной базе, которая затрудняет оборот запасных частей", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны Украины.

В ведомстве отметили, что сейчас нарабатывается двусторонний регламент, который повысит эффективность использования запчастей.

"Для совершенствования системы учета планируется внедрение унифицированного программного продукта и подготовка меморандума между Министерством обороны Украины и Офисом генерального инспектора департамента обороны США. Это усилит контроль за использованием помощи и укрепит партнерские отношения между странами", – добавили в Минобороны.