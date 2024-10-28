Войти
ТАСС

Орбан: Запад проигрывает войну на Украине, но не хочет останавливаться

95
0
0
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: © Sean Gallup/ Getty Images

Премьер-министр Венгрии надеется, что в случае победы на выборах экс-президента США Дональда Трампа "партию войны в Америке сменит партия мира"

БУДАПЕШТ, 25 октября. /ТАСС/. Страны Запада проигрывают войну на Украине, но по-прежнему не хотят ее прекращать и признавать свою неудачу. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

"Они оказались в сложном положении, они ведут проигранную войну", - сказал глава правительства, подтвердив, что Венгрия не намерена втягиваться в эти действия, несмотря на оказываемое на нее давление. "Ситуация такова, что западные страны не хотят прекращать российско-украинскую войну, и поэтому справедлив вопрос, есть ли [у Венгрии] пространство для маневра", - отметил Орбан.

По его мнению, благодаря своей принципиальной позиции Венгрия сохранила для себя "пространство для маневра" в экономической области, на которую также оказывает сильное влияние конфликт на Украине. "Возвращение холодной войны - плохая идея, но есть много людей, которые таким образом реагируют на российско-украинскую войну и уже объявляют войну в экономике", - добавил Орбан.

"Нам удалось остаться в стороне от войны, и я думаю, что можно избежать плохой экономической политики, основанной на ошибочной военной логике", - отметил премьер. Он напомнил, что Венгрия продолжает покупать российские нефть и газ, поскольку добилась для себя исключения из некоторых санкций Евросоюза.

Орбан также выразил надежду на то, что в случае победы на выборах в США 5 ноября бывшего президента Дональда Трампа "партию войны в Америке сменит партия мира" и можно будет рассчитывать на урегулирование украинского конфликта. "Экс-президент Трамп вернется, и тогда мы сможем вздохнуть с облегчением, потому что мы больше не будем одни, по крайней мере нас будет двое", - заявил глава венгерского правительства. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 01:18
  • 1
В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр"
  • 28.10 00:24
  • 3
Ответ на "Источник сообщил о списании крейсера «Петр Великий»"
  • 28.10 00:08
  • 5275
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 18:43
  • 5
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 26.10 19:27
  • 2
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 1.
  • 26.10 17:16
  • 679
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.10 13:46
  • 19
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 25.10 22:27
  • 0
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 3. Крымская война.
  • 25.10 20:49
  • 0
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 2. ОВ 1812 г.
  • 25.10 19:25
  • 3
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 25.10 14:07
  • 1
Путин поздравил коллектив и ветеранов РКЦ "Прогресс" с 130-летием
  • 25.10 13:54
  • 3
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 25.10 09:45
  • 3
Министр обороны Британии назвал сигналом для противников оборонный пакт с ФРГ
  • 25.10 07:10
  • 1
Fox: разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием
  • 25.10 00:20
  • 1
Франция определилась со сроками закладки нового авианосца для замены своего единственного «Шарля де Голля»