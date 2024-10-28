Орбан: Запад проигрывает войну на Украине, но не хочет останавливаться

Премьер-министр Венгрии надеется, что в случае победы на выборах экс-президента США Дональда Трампа "партию войны в Америке сменит партия мира"

БУДАПЕШТ, 25 октября. /ТАСС/. Страны Запада проигрывают войну на Украине, но по-прежнему не хотят ее прекращать и признавать свою неудачу. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

"Они оказались в сложном положении, они ведут проигранную войну", - сказал глава правительства, подтвердив, что Венгрия не намерена втягиваться в эти действия, несмотря на оказываемое на нее давление. "Ситуация такова, что западные страны не хотят прекращать российско-украинскую войну, и поэтому справедлив вопрос, есть ли [у Венгрии] пространство для маневра", - отметил Орбан.

По его мнению, благодаря своей принципиальной позиции Венгрия сохранила для себя "пространство для маневра" в экономической области, на которую также оказывает сильное влияние конфликт на Украине. "Возвращение холодной войны - плохая идея, но есть много людей, которые таким образом реагируют на российско-украинскую войну и уже объявляют войну в экономике", - добавил Орбан.

"Нам удалось остаться в стороне от войны, и я думаю, что можно избежать плохой экономической политики, основанной на ошибочной военной логике", - отметил премьер. Он напомнил, что Венгрия продолжает покупать российские нефть и газ, поскольку добилась для себя исключения из некоторых санкций Евросоюза.

Орбан также выразил надежду на то, что в случае победы на выборах в США 5 ноября бывшего президента Дональда Трампа "партию войны в Америке сменит партия мира" и можно будет рассчитывать на урегулирование украинского конфликта. "Экс-президент Трамп вернется, и тогда мы сможем вздохнуть с облегчением, потому что мы больше не будем одни, по крайней мере нас будет двое", - заявил глава венгерского правительства.