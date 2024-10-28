Российская армия берет города в Донбассе по авдеевско-бахмутской тактике

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Погода испортилась: поля и дороги скоро станут труднопроходимыми для людей и техники. Но высокая динамика боевых действий сохраняется. Российская армия удерживает инициативу на большей части линии фронта и наступает на нескольких направлениях. Как обстоят дела на самых горячих участках — в материале РИА Новости.

Рывок к Покровску

Наиболее напряженной остается ситуация в ДНР. За лето и первую половину осени ВС России продвинулись далеко на запад и вышли на линию Покровск — Селидово — Курахово. Подразделения группировок "Юг", "Центр" и "Восток" освободили несколько городов, в том числе Красногоровку, Новогродовку, Украинск и Угледар. Наступление продолжается, однако интенсивность боев несколько снизилась: армия не спешит вперед, чтобы не отрываться от логистики.

Механики производят загрузку боеприпасов в самолет Су-25 "Грач" Источник изображения: © РИА Новости

Самые интенсивные бои — в Селидово. Этот 24-тысячный город группировка "Центр" практически взяла в кольцо. Россияне закрепились в южных и восточных районах, украинцев выдавили в центр. Идут активные уличные бои в высотной застройке.

Дословно повторяется история с Авдеевкой, Артемовском (Бахмутом) и Угледаром: населенный пункт отрезают от снабжения, гарнизону оставляют узкий коридор для выхода, после чего все ровняют фугасными авиабомбами.

Южнее продолжается битва за Новоселидовку и Кураховку. ВСУ здесь здорово закрепились — продвижение частей, наступающих на Курахово с этого направления, медленное.

Танк 72Б3М на огневой точке Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Значительно больше успехов у группировки "Юг", которая взяла Островское и тем самым вынудила гарнизон Максимильяновки отступить. Последний населенный пункт российская армия долго и с минимальным успехом штурмовала с востока, однако занять его удалось, только обойдя с севера. Бои за Курахово начнутся уже совсем скоро.

На северном фланге линии обороны ВСУ российские военные подступают к Мирнограду. На неделе штурмовым подразделениям группировки "Центр" удалось занять Николаевку в паре километров к юго-востоку от окраин города. Формируются плацдармы для штурма. Вэсэушники отдавать Мирноград без боя не собираются и перебрасывают сюда подкрепления.

Ключевой для Киева город в этой части ДНР — Покровск (Красноармейск). Им группировка "Центр" займется после освобождения Селидово и Мирнограда. Это очень важный логистический узел для ВСУ — через него осуществляется снабжение украинской армии со стороны Запорожья. По сути, захват Покровска грозит отрезать значительную часть подразделений на территории Донецкой Народной Республики от основных сил.

Украинские военнослужащие рядом с уничтоженным бронетранспортером ВСУ в Харьковской области Источник изображения: © AP Photo / Leo Correa

С этой же целью южнее российские войска наступают на Великую Новоселку, в направлении которой со стороны Золотой Нивы пробиваются подразделения группировки "Восток". Через это село снабжаются украинские подразделения на Южнодонецком направлении.

Решающее сражение

В Часовом Яре продолжаются тяжелые бои. Постепенный охват города российской армией с севера и юга создает угрозу гарнизону противника, основные силы которого находятся в районе многоэтажных домов и огнеупорного завода. Сообщается, что у украинских военных сложности с логистикой: грунтовые дороги размыла распутица. Впрочем, это работает в обе стороны — продвижение россиян замедлилось. ВСУ все еще держат позиции в городе и контролируют дороги.

Остается горячим и Торецкое (Дзержинское) направление. В городе и окрестностях продолжаются уличные бои. В частности, российским подразделениям удалось закрепиться в Щербиновке — поселке городского типа протяженностью семь километров, огибающем Торецк с востока. Его освобождение позволит взять город в кольцо, оставив ВСУ узкий коридор для отступления на Константиновку. А та, вероятнее всего, станет следующей целью.

Константиновка вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует большую агломерацию, где у Киева созданы мощные линии обороны, развернуты штабы и тыловые службы. Сражение за эти города станет решающей битвой за Донбасс.

Впрочем, на границе ЛНР и ДНР еще остается подконтрольный Украине Северск. Вокруг него уже сгущаются тучи — российские войска заняли Серебрянку в нескольких километрах к северо-востоку от города.

Продолжается продвижение россиян и на Купянском направлении. Подразделениям группировки "Запад" удалось пробиться к Кругляковке на берегу реки Оскол и взять под огневой контроль важный мост, используемый ВСУ для переброски войск. Одновременно Воздушно-космические силы уничтожили переправу через Оскол западнее Купянска-Узлового.

Вероятнее всего, Купянск — важнейший транспортный узел — ждет та же судьба, что и Авдеевку с Угледаром: изоляция и постепенное выдавливание гарнизона из застройки.

Ни одного города

За последние недели российская армия освободила около десятка населенных пунктов в Курской области. Из последних успехов — группировка "Север" заняла Новую Сорочину и Покровский. Оба находятся в Суджанском районе. Взяв их под контроль, российские военные смогли серьезно подвинуть позиции ВСУ в районах Малой Локни и Любимовки.

Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в Харьковской области Источник изображения: © Минобороны России

Украинские войска пытаются пробиться через границу в Глушковском районе. Но безуспешно: группировка "Север" активно уничтожает технику и пехоту с помощью беспилотников.

На днях российское Минобороны показало кадры разведки: украинцы используют в Курской области БМП Bradley и танки Abrams. Это означает, что Киев бросил в бой элитную 47-ю бригаду "Магура", на вооружении которой стоят эти машины. Соединение уже давно играет роль "пожарной команды" — его регулярно перебрасывают на самые проблемные участки фронта. По всей видимости, ВСУ попытаются удержаться в регионе.

По последним данным, российским войскам удалось блокировать украинскую группировку в Курской области — она насчитывает две тысячи солдат. Как сообщил президент Владимир Путин, бойцы группы "Север" приступили к ее ликвидации. С начала августа Киев потерял здесь 26 тысяч человек убитыми и ранеными.

С наступлением зимы положение ВСУ здесь станет еще более незавидным. Пропадет зеленка, в которой можно прятать боевую технику. Осложнится логистика: зимой армейские колонны прекрасно видно в тепловизор. В конце концов авантюра главкома Сырского придет к вполне ожидаемому финалу.