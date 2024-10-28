Подводные ракеты "уральского дракона": к юбилею конструктора Виктора Макеева

25 октября 2024 года исполнилось 100 лет со дня рождения Виктора Макеева, генерального конструктора Конструкторского бюро машиностроения. Макеев создал передовую школу отечественного морского ракетостроения, внеся неоценимый вклад в формирование ядерного щита государства. ТАСС вспоминает "уральского дракона" (так в ЦРУ называли неведомого им конструктора) и его ракеты, способные из океанских глубин уничтожить целые страны-агрессоры на других континентах

Коломна, Москва, Казань и снова Москва

"Родился 25 октября 1924 года в селе Протопопово Коломенского района Московской области в семье потомственного рабочего знаменитого своей продукцией и революционными традициями Коломенского паровозостроительного завода Петра Ивановича и Клавдии Васильевны Макеевых", — напишет в автобиографии будущий конструктор. В 1930 году семья перебралась в Москву, отец устроился токарем на авиазавод №22 в Филях (затем вместо самолетов на нем будут строить ракетно-космическую технику; сейчас здесь достраивается Национальный космический центр). В 1939 году на предприятие в должности чертежника-конструктора пришел и Виктор.

С началом Великой Отечественной войны завод был эвакуирован в Казань. Переехали и Макеевы. В 1942 году юноша экстерном сдает экзамены в Казанский авиационный институт и поступает на вечернее отделение вуза, а через два года переводится в Московский авиационный институт. Макеев попал на практику в специальное конструкторское бюро НИИ-88 в подмосковных Подлипках — головного научно-исследовательского института СССР по ракетной тематике. В 1946 году начальником отдела и главным конструктором баллистических ракет в нем был назначен Сергей Королев, превративший Советский Союз в космическую державу. Будущий главный конструктор ракетно-космической техники, лично занимавшийся набором сотрудников, еще тогда выделил среди сокурсников талантливого студента, попавшего в его отдел.

В послевоенные годы бурно развивались перспективные направления вооружений, в частности ракетная техника. Темой дипломного проекта Макеева в МАИ стала разработка боевой крылатой ракеты. В 1950-м Виктор окончил Высшие инженерные курсы при МВТУ им. Н.Э. Баумана, параллельно в королевском отделе НИИ-88 принимая участие в работе над баллистической ракетой Р-2. После двух лет работы инструктором в отделе рабочей молодежи ЦК ВЛКСМ Макеев вернулся в НИИ-88 и в 1952 году был назначен ведущим конструктором оперативно-тактической ракеты Р-11 с дальностью полета до 270 км.

Создавая ракетно-ядерный щит страны

После окончания Второй мировой войны бывшие союзники по антигитлеровской коалиции в одночасье стали противниками. Великобритания и США разрабатывали планы нападения на советские войска в Европе и бомбардировки городов СССР. В 1945 году Соединенные Штаты обзавелись атомным оружием, продемонстрировали его, стерев с лица земли японские города Хиросиму и Нагасаки, уничтожив порядка четверти миллиона человек за два боевых вылета. К 1950 году в арсенале США было уже около 300 атомных бомб. У СССР, испытавшего свой первый атомный заряд годом ранее, — лишь пять. И для них были необходимы надежные и неуязвимые средства доставки до цели. Ракетное оружие подходило как нельзя лучше, но дальность баллистических ракет в то время ограничивалась несколькими сотнями километров. Однако подводная лодка с ракетным вооружением способна скрытно подойти к берегам противника на расстояние залпа. Неуязвимая мобильная "стартовая позиция", местоположение которой было неизвестно противнику, становилась сильнейшим козырем в ракетно-ядерном противостоянии капиталистической и социалистической сверхдержав.

Ракета для подлодки была сконструирована в королевском ОКБ-1 — это была модернизированная Р-11. 16 сентября 1955 года впервые в мире дизель-электрическая подлодка проекта В611 из надводного положения (комплексов с подводным пуском разработано не было) запустила баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ) Р-11ФМ. Сергей Королев понимал, что мощностей его КБ не хватит для реализации всех амбициозных космических и оборонных проектов, поэтому передал работы по морским ракетам специальному конструкторскому бюро №385 (СКБ-385), организованному в уральском Златоусте в 1947 году и затем переехавшему в соседний Миасс. По рекомендации Королева в 1955 году его главным конструктором был назначен Виктор Петрович Макеев. Позже предприятие будет переименовано в Конструкторское бюро машиностроения (КБМ). Через несколько десятилетий КБМ будет носить имя своего руководителя. Сегодня это Государственный ракетный центр им. академика В.П. Макеева (ГРЦ Макеева, входит в госкорпорацию "Роскосмос").

Р-11ФМ Источник изображения: © Damien/ CC BY-SA 2.0/ Wikimedia Commons

Придя в СКБ-385, Макеев занялся реорганизацией управления, считая сложившуюся структуру несовершенной. Теперь во главе стоял начальник предприятия — генеральный конструктор, в единую головную организацию были собраны конструкторское бюро и опытный завод. Виктор Петрович понимал, что по мере совершенствования ракетного оружия будет расти число смежных предприятий и новая структура поможет решать производственные и технологические проблемы.

Помимо этого, Макеев организовал Совет главных конструкторов — такой же совещательный неформальный орган, только в более крупном масштабе, создал и возглавлял Сергей Королев. На нем в обстановке взаимного уважения вырабатывались коллективные решения, которые затем эффективно выполнялись.

Подводная гонка

1950–1960-е годы стали периодом соревнования между американскими и советскими конструкторами подводных ракетоносцев и их вооружения. В 1956 году СКБ-385 приступило к разработке ракеты Р-13 — первой, создававшейся как морская. По дальности она в несколько раз превышала Р-11ФМ и несла вместо ядерного уже термоядерный заряд мощностью в 50 раз больше, чем у предшественницы. Однако для пуска ракет подлодка должна была предварительно заправить Р-13, а затем всплыть. Через три года началось создание ракеты Р-21 — первой отечественной, запускавшейся из-под воды. Она могла доставить мегатонную боеголовку на расстояние 1,4 тыс. км. Р-21 заправлялась до загрузки в ракетную шахту. Комплекс с ракетой был принят на вооружение в 1963 году.

Однако еще к 1960 году США располагали двухступенчатыми твердотопливными ракетами Polaris A-1 с дальностью пуска около 2 тыс. км. В 1962 году американские военно-морские силы имели на боевом дежурстве подлодки с Polaris A-2 дальностью 2,8 тыс. км, через год начались испытания модификации A-3, стреляющей на 4,6 тыс. км. Соединенные Штаты превосходили СССР по количеству ракет на своих подлодках и дальности их пуска. Отставание необходимо было срочно ликвидировать.

С 1962 года под руководством Макеева создавалась ракета Р-27, ставшая прорывом в области БРПЛ, а ее боевой ракетный комплекс относился уже ко второму поколению. Двигатель Р-27 был "утоплен" в бак с горючим, имевшим днище сложной формы, благодаря чему длину ракеты удалось значительно уменьшить. Дальность пуска выросла вдвое (до 2,5 тыс. км), ракета заправлялась на заводе (при этом баки герметично заваривались), а операции по пуску производились автоматически. Принятая на вооружение в 1968 году, Р-27 стала самой массовой отечественной БРПЛ. Ее боевой комплекс стоял на страже государства два десятилетия. Подлодки проекта 667А несли на борту 16 ракет (в отличие от двух-трех на предыдущих проектах) и были уже атомными.

Из океанских глубин — к другим континентам

В 1964 году коллектив Макеева приступил к покорению межконтинентальных дальностей — начал разработку двухступенчатой ракеты Р-29, до предела насыщенной новаторскими решениями и технологиями. Ее корпус был цельносварным, оба двигателя были "утоплены" в баки с горючим и окислителем, ракета шла к цели, корректируя траекторию по расположению небесных светил, обзавелась ложными целями для преодоления противоракетной обороны. Р-29, которая была принята на вооружение в 1974 году, стала крупнее предшественниц, однако могла поражать цели на дальности 9 тыс. км в полтора раза более тяжелой боевой частью. В дальнейшем на базе ракеты было создано целое семейство модификаций. Дальним потомком Р-29 является БРПЛ Р-29РМУ2 "Синева", обладающая наивысшим отношением массы полезной нагрузки к стартовой массе ракеты среди отечественных и зарубежных одноклассников.

Р-29 Источник изображения: © Виктор Кошевой/ ТАСС

Разработана под руководством Виктора Макеева и твердотопливная морская межконтинентальная баллистическая ракета Р-39. 20 такими ракетами были вооружены крупнейшие атомные подлодки в истории подводного флота — советские подводные стратегические ракетоносцы проекта 941 "Акула" (по натовской классификации — "Тайфун").

В ряду великих главных конструкторов

За 30 лет, в течение которых Макеев возглавлял предприятие, им была создана отечественная школа морского ракетостроения, имеющая ряд мировых приоритетов как в характеристиках ракет, так и использованных в их конструкции новаторских решений.

Борис Черток, конструктор ракетной техники и соратник Сергея Королева, в книге "Ракеты и люди. Горячие дни холодной войны" писал, что после смерти Королева в 1966 году он предлагал Макееву согласиться на должность нового главного конструктора и начальника королевского ОКБ-1. Остальные конструкторы обратились бы по этому поводу с подтверждающим коллективным письмом к руководству страны. "Но Макеев от этой высокой чести отказался категорически, — вспоминал Черток. — Он заявил, что дела в Миассе наконец-то налажены, работа по созданию ракетных комплексов для подводных лодок его захватила и он ее не бросит. Началось строительство атомных подводных лодок, на которых будет не 3, а 16 ракет. Разве можно бросать такую работу?"

По воспоминаниям соратника Королева, авторитет Макеева был настолько велик, что в 1976 году ему предложили пост министра общего машиностроения, координирующего деятельность огромного числа предприятий, разрабатывающих и производящих ракетно-космическую технику. Однако генеральный конструктор отказался.

"Невероятно трудно оценивать работу Виктора Петровича Макеева, — вспоминал академик Николай Семихатов, главный конструктор бортовых и корабельных систем управления БРПЛ. — По сути дела, он создал свою "ракетную державу", в которую входило множество научных центров и институтов, заводов-изготовителей и испытательных полигонов, подводных лодок и боевых кораблей. <...> Обладая природной интуицией и беря основную тяжесть ответственности на себя, Виктор Петрович своим примером поднимал большие коллективы на решение сложных научно-технических задач при создании морских ракетных комплексов".

"Харитон, Кочарянц, Забабахин в ядерной технике; Королев, Янгель, Челомей, Макеев, Надирадзе в ракетной — каждый создал свою школу, — писал Черток. — Можно долго спорить, отыскивая в разработках ракетных комплексов каждого из этих главных сделанные при их жизни и их школами после их смерти достижения и ошибки, но бесспорно одно — они возглавляли научно-производственные коллективы, которые вместе с сотнями других организаций к концу семидесятых — началу восьмидесятых годов противопоставили американской науке, технике и промышленности ракетно-ядерную силу, не уступающую той, что нависла над нами".

Виктор Петрович Макеев ушел из жизни в свой 61-й день рождения — 25 октября 1985 года. Главный конструктор похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Виктор Бодров

Использовались материалы книги "Уральский дракон" В.А. Дыгало, Р.Н. Канина