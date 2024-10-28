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Военное обозрение

ВВС Румынии пополнились ещё тремя истребителями F-16 из Норвегии

Разделы: Авиация
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Источник изображения: topwar.ru

Румыния продолжает наращивать возможности своих ВВС, очередные три истребителя F-16 прибыли в страну из Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Три истребителя F-16 Fighting Falcon приземлились на авиабазе в Кымпия-Турзий, они поступят на вооружение 48-й эскадрильи истребителей, базирующейся на этой же базе. Учитывая вновь прибывшие самолеты, Румыния получила уже 12 истребителей F-16 из 32, закупленных в Норвегии. Как предполагается, вся партия будет поставлена к концу следующего года.

Румыния приняла решение о закупке истребителей из наличия ВВС Норвегии в 2022 году. Контракт на закупку 32 истребителей F-16AM/BM в конфигурации М6.5.2 был подписан между Минобороны Румынии и норвежским оборонным закупочным ведомством Forsvarsmateriell (FMA) 4 ноября в Бухаресте. Несмотря на то, что норвежским истребителям уже больше 35 лет, они находятся в довольно приличном состоянии и модернизированы до стандарта MLU в «продвинутой» конфигурации М6.5.2. Она дает возможность запускать современные интеллектуальные бомбы Laser-JDAM и ракеты дальнего радиуса действия класса AMRAAM-120D.

Истребителями F-16 румыны заменяют 28 истребителей МиГ-21 Lancer B/C, прошедших модернизацию в 90-е годы прошлого века. Прослужить норвежские F-16 не менее 10 лет, после чего их заменят американскими F-35. Решение об их закупке было принято в апреле этого года.

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Страны
Норвегия
Румыния
США
Продукция
F-16
F-35
JDAM
МиГ-21
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