Посол РФ: Британия не поддерживает нанесение ударов по территории России

Позиция Лондона по этому вопросу официально "пока не менялась", однако она полностью зависит от точки зрения Вашингтона, подчеркнул Андрей Келин

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Позиция властей Великобритании не изменилась - они не поддерживают нанесение ударов по российской территории. Об этом сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

"Что касается позиции Лондона, то официально она пока не менялась. До нас доводится, что она остается прежней", - отметил дипломат. "Хотя все это окутано информационным туманом, чтобы внести элемент неопределенности. Но, как я сказал, есть подтверждение, что позиция не меняется и Лондон на данный момент не выступает за возможность нанесения ударов по территории России", - заявил он. "У нас есть некоторые разговоры, они происходят", - пояснил Келин.

Вместе с тем он заметил, что точка зрения Лондона по этому вопросу не самостоятельна, так как полностью зависит от позиции Вашингтона. "Она обязательно должна быть скоординирована с Соединенными Штатами, поскольку пуски [британских] дальнобойных ракет Storm Shadow напрямую зависят от получения американских разведданных. Все остальное, судя по всему, будут делать сами британские специалисты - ввод полетного задания и все процедуры, связанные с пуском, за исключением, возможно, определения цели, которое могут сделать сами украинцы. Тем самым, как подчеркнул президент России Владимир Путин, британцы в этом случае станут соучастниками этих ударов", - сказал посол.

12 сентября Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Он отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Путин указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для России.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва знает о принятом Западом решении о нанесении ударов вглубь российской территории и передаче соответствующих сигналов Киеву. По его словам, РФ будет реагировать на удары "так, чтобы мало не показалось".