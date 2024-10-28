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ТАСС

Посол РФ: Британия не поддерживает нанесение ударов по территории России

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Андрей Келин. Архивное фото
Андрей Келин. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Ronald Zak

Позиция Лондона по этому вопросу официально "пока не менялась", однако она полностью зависит от точки зрения Вашингтона, подчеркнул Андрей Келин

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Позиция властей Великобритании не изменилась - они не поддерживают нанесение ударов по российской территории. Об этом сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

"Что касается позиции Лондона, то официально она пока не менялась. До нас доводится, что она остается прежней", - отметил дипломат. "Хотя все это окутано информационным туманом, чтобы внести элемент неопределенности. Но, как я сказал, есть подтверждение, что позиция не меняется и Лондон на данный момент не выступает за возможность нанесения ударов по территории России", - заявил он. "У нас есть некоторые разговоры, они происходят", - пояснил Келин.

Вместе с тем он заметил, что точка зрения Лондона по этому вопросу не самостоятельна, так как полностью зависит от позиции Вашингтона. "Она обязательно должна быть скоординирована с Соединенными Штатами, поскольку пуски [британских] дальнобойных ракет Storm Shadow напрямую зависят от получения американских разведданных. Все остальное, судя по всему, будут делать сами британские специалисты - ввод полетного задания и все процедуры, связанные с пуском, за исключением, возможно, определения цели, которое могут сделать сами украинцы. Тем самым, как подчеркнул президент России Владимир Путин, британцы в этом случае станут соучастниками этих ударов", - сказал посол.

12 сентября Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Он отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Путин указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для России.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва знает о принятом Западом решении о нанесении ударов вглубь российской территории и передаче соответствующих сигналов Киеву. По его словам, РФ будет реагировать на удары "так, чтобы мало не показалось". 

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