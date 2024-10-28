Келин: Лондон пытается внести сомнения в отношения Москвы с глобальным Югом

Посол России в Соединенном Королевстве отметил, что заявления о том, что действия РФ в Черном море якобы угрожают мировой продовольственной безопасности являются предлогом для поставок оружия Киеву

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Великобритания пытается внести сомнения в отношения Москвы с глобальным Югом своими заявлениями о том, что действия Москвы в Черном море якобы представляют угрозу для мировой продовольственной безопасности. Такое мнение посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"В довольно пространном и длинном заявлении [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера говорится о нападении России на несколько кораблей, портовую инфраструктуру в Одессе и некоторых других местах. Под этим предлогом британцы решили предоставить морские дроны и средства морской РЭБ. Я здесь вижу два аспекта. Во-первых, это попытка внести сомнения в наши отношения с глобальным Югом через сочиненную легенду, что удары по украинским портам якобы приводят к задержкам в продовольственных поставках для населения самых бедных стран мира, даже Палестина в этом контексте упоминается", - заметил Келин.

Говоря о втором аспекте проблемы, российский посол назвал заявление Стармера "саморазоблачением", заметив, что "морскими дронами порты защитить невозможно". "Речь идет о том, что этими кораблями ведется поставка вооружения и техники для ВСУ. Эти дроны предназначены для сопровождения и защиты, обеспечения проводок кораблей в украинские порты. Корабли идут вдоль Черноморского побережья, и понятно, что движутся они не просто так. Скорее всего, упомянутые дроны также могут использоваться для нападения на Крымский мост, как это уже бывало. Видимо, и здесь в планах стоят эти задачи и цели", - сказал российский посол.

Во вторник вечером в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что Лондон внесет £120 млн ($155 млн) в бюджет созданной совместно с Норвегией морской коалиции для оказания военно-морской помощи Украине. В заявлении говорилось, что Соединенное Королевство также ищет партнеров для финансирования поставок Украине сотен морских беспилотников и радиолокационных станций "для защиты зернового коридора" в Черном море.