Келин заявил об отсутствии у Запада иллюзий по "плану победы" Зеленского

По словам российского посла в Великобритании, у западных стран "прохладная позиция" по большинству пунктов этого плана

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Запад не испытывает иллюзий по поводу "плана победы" Владимира Зеленского, а прохладное отношение к нему хорошо известно. Такое мнение посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Насчет реалистичности "плана победы" Зеленского ни у кого иллюзий, конечно же, нет. Он содержит хорошо известный набор требований киевского руководства с некоторыми творческими дополнениями вроде обещаний предоставить западным странам все природные ресурсы Украины. Многие постсоветские республики прошли через этот так называемый раздел продукции и сильно от него пострадали", - сказал Келин.

Посол добавил, что "прохладная позиция партнеров к большинству пунктов этого плана тоже хорошо известна". "Конечно, Зеленский с фанфарами все это подавал, он съездил в Лондон, Берлин, Париж. Мое личное впечатление, что этим самым он стремился перебить начавшиеся здесь дискуссии в поддержку идеи урегулирования конфликта. И действительно перебил, показав тем самым, что выбор Киева на данный момент делается в пользу дальнейшей эскалации", - заметил российский дипломат.

Говоря о восприятии предложения Зеленского британским экспертным сообществом, дипломат сообщил, что оно "мало чем отличается от официальной линии правительства". "В основном, аргументы, которые приводятся, - усиление военной поддержки, стремление нанести поражение России и так далее. Здесь рассчитывать на появление альтернативных мнений не приходится. Они появляются, но их достаточно быстро глушат", - сказал Келин.

Ранее британский журнал The Economist сообщил со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, что руководство США отвергло так называемый план победы Зеленского. По словам собеседника издания, этот план задумывался как часть "дипломатии принуждения", нацеленной на то, чтобы вынудить Россию начать мирные переговоры с Украиной на более выгодных для Киева условиях.