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Военное обозрение

Для замены советских МиГ: Индия настаивает на снижении цены на катарские истребители Mirage 2000-5

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Индии сообщило, что ВВС страны рассматривают возможность приобретения 12 списанных истребителей Mirage 2000-5 у Катара, хотя трудности в переговорном процессе создаёт запрошенная Дохой цена.

Как указывают в командовании, данные машины необходимы для замены МиГ [МиГ-21/29]. Катарские Mirage 2000-5 прошли модернизацию до относительно современных стандартов и являются хорошей альтернативой советским истребителям.

Катару в 1997 году были поставлены 9 одноместных и 3 двухместных самолёта этой модели. Несмотря на их вывод из эксплуатации, они остаются в хорошем состоянии. Доха отправила эти машины «на пенсию» в связи с приобретением F-15QA и Eurofighter Typhoon.

Цена остаётся камнем преткновения в переговорах с Нью-Дели. Катар запрашивает $49,9 млн за борт, в то время как ВВС Индии добиваются её снижения до $36 млн., настаивая также на передаче запасных двигателей и ракет класса «воздух-воздух» MICA.

При этом ряд чинов выступают за отсрочку закупки, чтобы сосредоточиться на разработке истребителя Tejas MkII собственного производства, расчётный срок службы которого составит 40 лет, что потенциально может снизить эксплуатационные расходы. Однако работы по Tejas MkII продолжаются.

Если сделка с Катаром будет заключена, то парк Mirage 2000 ВВС Индии увеличится до 60 единиц.

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Страны
Индия
Катар
Продукция
EF-2000
Mirage-2000
Tejas
МиГ-21
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