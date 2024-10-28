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Интерфакс-АВН

Движение ХАМАС попросило Россию, Китай и Алжир содействовать прекращению огня в Газе

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Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе.
Источник изображения: © AP Photo / Fatima Shbair

Дубай. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Палестинское движение ХАМАС обратилось к России, Китаю и Алжиру с просьбой содействовать прекращению огня в секторе Газа, заявил член политбюро организации Усама Хамдан в интервью телеканалу Al Mayadeen.

По его словам, визит делегации ХАМАС в Москву был "частью наших усилий по прекращению израильской агрессии в секторе Газа".

"Мы попросили Россию, Китай и Алжир поработать над прекращением нападения на Газу", - заявил Хамдан.

Он сообщил, что "посредники проинформировали делегацию о том, что есть признаки того, что переговоры могут продвинуться вперед".

Однако Хамдан подчеркнул, что "делегация ХАМАС твердо придерживается принципов движения".

Член политбюро ХАМАС отметил, что "сделки по обмену пленными с израильскими оккупантами не будет, если агрессия в Газе не будет прекращена и не произойдет полный вывод войск".

Он добавил, что любые усилия по освобождению пленных должны начинаться с прекращения огня.

Хамдан сообщил, что ни госсекретарь США Энтони Блинкен, ни посланник президента США Амос Хохштейн не привнесли в переговоры о прекращении огня в Газе ничего нового.

Член политбюро ХАМАС расценил это как "попытку изменить ситуацию в соответствии исключительно с американо-израильскими интересами".

По его словам, делегация ХАМАС отправилась в Каир, чтобы выслушать предложенные идеи, но подчеркнул, что "позиция движения в отношении своих требований остается неизменной".

"Если не будет новых предложений, учитывающих интересы и требования палестинского народа, движение не примет их. Но нет ничего плохого в том, чтобы выслушать посредников", - отметил Хамдан.

Он выразил мнение, что "затягивание и расширение битвы приведет только к катастрофе для оккупации".

Хамдан сообщил, что "координация между сопротивлением в Газе и Ливане продолжается" и "развивается по мере развития боевых действий".

"Оккупация, которая привела к разрушениям в Газе, потерпит серьезное поражение в Ливане", - заключил он.

Ранее сообщалось, что переговорная группа палестинского движения ХАМАС в четверг провела встречу в Каире с египетскими посредниками.

"Эта встреча прошла в рамках предпринимаемых Египтом усилий по возобновлению переговоров о прекращении огня, улучшения гуманитарной ситуации и обеспечения безопасности", - приводит ЭФЭ выдержку из сообщения египетского телевидения.

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Алжир
Египет
Китай
Ливан
Россия
США
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