Лукашенко надеется, что Курскую область освободят к концу декабря

Курская авантюра для для Киева "ситуацию серьезно поменяла", отметил президент Белоруссии

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на то, что Курскую область удастся освободить к концу декабря. Такое заявление он сделал в интервью газете "Известия" на полях саммита БРИКС в Казани.

"Будем надеяться, что к концу декабря Курская область будет освобождена. И будут какие-то подвижки в плане переговоров. Мы готовы действовать в этом направлении", - сказал Лукашенко.

По его словам, курская авантюра для украинцев "ситуацию серьезно поменяла". "Россию тоже - сегодняшняя ситуация изменилась, будем разговаривать по-другому, в другом месте и по другим вопросам. Ну может так сказать? Пока еще не совсем сказала, но может сказать. Но я доволен, что россияне и [президент РФ] Владимир Путин занимают конструктивную позицию. Украинцам надо учитывать эту позицию", - считает белорусский лидер.

Ранее Лукашенко назвал "безумством" действия Украины в Курской области и отметил, что Киев пошел на повышение ставок, рассчитывая выиграть лучшие позиции в случае начала переговоров, однако эта тактика не сработает.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Как подчеркивал Путин, Украина получит достойный ответ за нападение на регион, а все цели, которые стоят перед Россией, будут достигнуты.