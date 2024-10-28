В Никарагуа заявили о поддержке борьбы России с фашизмом на Украине

Глава МИД латиноамериканской страны Вальдрак Джентске отметил, что правота Москвы в этом вопросе очевидна

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Никарагуа считает важным проведение спецоперации на Украине и поддерживает борьбу России с фашизмом. Об этом заявил глава МИД этой латиноамериканской страны Вальдрак Джентске в интервью "Известиям".

"Мы считаем, что Россия сражается против новых форм фашизма и не делает это только ради себя, она делает это во имя всего мира, - сказал министр. - Россия ведет борьбу против действий глобального Севера, во имя стабильности на своей территории".

"Наша позиция остается неизменной - мы поддерживаем Россию в усилиях защитить мир от проявлений неофашизма, - подчеркнул он. - Именно Россия будет определять условия мира, но в лице Никарагуа Москва всегда будет иметь поддержку. Для нас очевидна правота нашего стратегического партнера, России".

По словам главы МИД, нет никаких сомнений в важности и роли РФ в спецоперации. "Россия может рассчитывать на нашу поддержку", - заявил министр.