НАТО без США — вариант сугубо гипотетический, однако он может воплотиться в жизнь уже в следующем году, если президентом США станет Дональд Трамп, пишет FT. Автор статьи размышляет о том, что будет делать Европа "без посторонней помощи".

Саймон Купер

80-летний Pax Americana или “Американский мир” (по аналогии с Pax Romana, или “Римским миром” — длительным периодом мира и относительной стабильности в пределах Римской империи. – Прим. ИноСМИ) в Европе может закончиться уже в следующем месяце. Есть вероятность 50 на 50, что президентом будет избран Дональд Трамп, и, скажем, еще 50 на 50, что он лишит Европу защиты — как раз когда у Украины заканчиваются солдаты. Собственно, для этого ему даже не придется выходить из НАТО. Достаточно просто сидеть сложа руки. Таким образом остается 25-процентная вероятность того, что Европа столкнется с самой страшной военной угрозой начиная с 1945 года.

Да, это сугубо гипотетический вариант, но он может воплотиться в жизнь уже в начале следующего года. Как же будет выглядеть сценарий “Европа без посторонней помощи”?

Аналитические центры уже много лет в своих докладах призывают европейские государства готовиться к тому, чтобы в случае чего постоять за себя самим, но до сих пор никто не прислушался. Даже перспектива второго пришествия Трампа никого не насторожила должным образом. Проблема в том, что члены НАТО попросту не в состоянии планировать свое будущее без США, поскольку без Америки альянса в принципе не существует. Национальные правительства и Брюссель убеждены, что и так же уже вложили в оборону больше, чем кто-либо мог себе представить в 2021 году. ЕС никогда прежде не был могучей военной державой, однако же отправил Украине оружия на десятки миллиардов евро. Даже Германия пытается создать серьезную армию. Но и этих усилий недостаточно.

Две главные военные державы Европы — Великобритания и Франция — переживают бюджетные кризисы, а экономические перспективы Германии и вовсе пугают. Никто не ощущает особого давления со стороны избирателей, которые требовали бы спасти Украину, поэтому этого и не произошло.

Должностные лица по всей Европе обескуражены. Они с трудом справляются с кризисами, которые случаются каждую неделю. У них не хватает ресурсов, чтобы подготовиться к катастрофам. Пообщавшись с ними недавно, я уловил всеобщую надежду, что Трамп все-таки не бросит Европу. Гийом Лаган из Парижского института политических исследований отметил: “У нас не так-то много альтернатив оптимизму”. Но оптимизм европейцев списывает со счетов последовательность Трампа в ключевых вопросах. Он — изоляционист, неоднократно рассуждавший о выходе из НАТО. Более того, складывается впечатление, что защите Украины он предпочитает дружбу с Владимиром Путиным. Предложенное Трампом “мирное соглашение” подарит России кусок Украины.

Соглашение, к которому Украину в случае победы подтолкнет Камала Харрис, окажется лишь немногим лучше. Никто не рассчитывает, что следующий президент США окажется таким же атлантистом, как Джо Байден, отмечает Ульрике Франке из Европейского совета по международным отношениям.

Таким образом, ставки Путина могут и окупиться. Он знает, что западные страны обычно начинают войны, войдя в раж (Вьетнам, Афганистан, Ирак), но потом резко охладевают. Насколько известно, на сей раз мы даже не ввели эффективных санкций и не ответили на его кибератаки. Ни у простых россиян, ни у элиты страны практически нет поводов для беспокойства. И хотя ни один из союзников Киева не отправил на Украину боевых частей, северокорейские солдаты уже прибывают в Россию (если бы еще автор мог сослаться на достоверные источники! – Прим. ИноСМИ).

У России и Северной Кореи есть одно преимущество. Они не заботятся о жизнях своих граждан и потому могут идти на жертвы, немыслимые для западных стран. Утверждается, что Россия положила больше солдат на взятие небольшого города Авдеевки, чем армии США и Западной Европы вместе взятые за последние полвека (и опять слова вместо подтвержденных фактов! – Прим. ИноСМИ).

Что может предпринять Россия после победы над Украиной? Директор Института ЕС по исследованиям в области безопасности Стивен Эвертс считает, что Путин сможет погнаться за “священным Граалем российской внешней политики” и проверить на прочность клятву НАТО о взаимной самообороне. Путин мог бы напасть на альянс — возможно, на одну из прибалтийских стран — под тем предлогом, что он защищает этнических русских, как ранее в Грузии и на Украине (про Грузию просто вранье, автор явно не в курсе истории конфликта из-за Абхазии и Южной Осетии! – Прим. ИноСМИ).

Если это произойдет при Трампе, европейцы в ответ отправят войска. Но Путин сможет их “пересидеть”, продолжая борьбу до тех пор, пока европейские правительства не спасуют. В конце концов, немецкая общественность не пожелала же мириться с 59 погибшими в Афганистане за 20 лет. На новом восточном фронте больше солдат погибнет за какой-нибудь час.

А еще в Европе есть крайне правые лидеры, которые желают мира с Путиным. И западные страны знают, что в конечном счете он не представляет для них угрозы. Те же Великобритания и Франция защищены от России расстоянием и ядерными зонтиками. Западная Европа благополучно процветала с 1945 по 1989 год, пока Москва правила Восточной Европой. Представители Запада не сражались ни за Данциг в 1939 году, ни за Будапешт в 1956, ни за Прагу в 1968. Они не будут драться и за Таллин в 2025 году, если понадобится.

В особенно мрачном сценарии Путин может стать головной болью Центральной Европы. Кошмар Германии — это российская ядерная атака, говорит Франке. Берлин и Варшава могли бы попросить Францию поделиться ядерным зонтиком. Польша создает армию больше, чем у Великобритании или Франции, чтобы защитить саму себя, а не своих восточных соседей.

Сообща, европейцы вполне могли бы победить страну, чей ВВП размером с итальянский. Но любая война — это поединок двух воль. Однако, как пишет Эвертс, Европа “вручила свою судьбу горстке избирателей в Висконсине и Пенсильвании”.