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Концерн "Калашников" впервые поставит на экспорт барражирующие боеприпасы "КУБ-Э"

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АО "Концерн "Калашников" 21 октября 2024 года сообщило, что поставит [барражирующие] управляемые боеприпасы (УБ) "КУБ-Э" в адрес зарубежного заказчика в рамках первого экспортного контракта, подписанного между АО "Рособоронэкспорт" и иностранным заказчиком. Изделие уже имеет весьма значительный и успешный опыт боевого применения, подтвержденный в реальных условиях в зоне СВО.

Барражирующий боеприпас "КУБ-Э" производства АО "Концерн "Калашников" (с) АО "Концерн "Калашников"

УБ "КУБ" предназначен для поражения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника. Он может применяться как в дневное, так и в ночное время при ветре с порывами до 10 м/с. Система управления комплекса позволяет осуществить передачу команд управления в реальном масштабе времени.

В ноябре 2021 года "КУБ-Э" успешно прошел государственные испытания, а в 2022 году было принято решение о поставках изделий "КУБ" заказчикам. Производственные мощности концерна "Калашников" позволяют полностью закрывать все потребности российских заказчиков в данном виде изделий и осуществлять экспортные поставки "КУБов" без ущерба контрактам, заключенным внутри страны.

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РОЭ
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