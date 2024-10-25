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Интеллектуализация авиационных систем: перспективный сверхзвуковой самолет сможет обнаруживать препятствия на аэродроме

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ГосНИИАС
ГосНИИАС.
Источник изображения: aviaport.ru

В составе летающей лаборатории прошли летные экспериментальные исследования демонстратора технологий системы внешнего видения, разработанного специалистами ГосНИИАС*, для перспективного сверхзвукового гражданского самолета.

В ходе испытаний элементов бортового радиоэлектронного оборудования проведена оценка работоспособности разработанных программно-аппаратных комплексов и произведен сбор данных для обучения нейросетевых алгоритмов системы внешнего видения. Собранные данные содержат видеопоследовательности этапов полета: руление, разбег, набор высоты, горизонтальный полет, заход на посадку, посадка и пробег.

Интеллектуальная система внешнего видения будет осуществлять обработку и сшивку фрагментов в единое панорамное изображение, отображая на нем результаты работы нейросетевых алгоритмов распознавания рулежных дорожек и обнаружения препятствий на летном поле.

Кроме того, по результатам испытаний определены основные параметры бортового оборудования, влияющие на обнаружение экипажем других воздушных судов как на поверхности аэродрома, так и в полете, включая оптические характеристики камер системы технического зрения и условия видимости.

Исследования проводились с целью подтверждения выбранных характеристик системы внешнего видения и системы дополненной реальности при решении задачи обнаружения других объектов.

*Государственный научный центр Российской Федерации Федеральное автономное учреждение "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" (ФАУ "ГосНИИАС") входит в состав Национального исследовательского центра "Институт имени Н.Е. Жуковского" (НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского").

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Страны
Россия
Компании
ГосНИИАС
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