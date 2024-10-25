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Ростех

ОДК внедряет импортозамещенное ПО для проектирования деталей авиадвигателей

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ОДК внедряет импортозамещенное ПО для проектирования деталей авиадвигателей
ОДК внедряет импортозамещенное ПО для проектирования деталей авиадвигателей.
Источник изображения: Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация

Результаты импортозамещения компания представила на демонстрационном дне индустриального центра компетенций «Двигателестроение»

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех приступила к опережающему внедрению отдельных модулей отечественного программного обеспечения для проектирования деталей авиадвигателей. Результаты импортозамещения компания представила на демонстрационном дне индустриального центра компетенций «Двигателестроение».

ОДК совместно с ИТ-компаниями реализует два особо значимых проекта по разработке отечественных инженерных программ. ПО создается на средства гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Общая сумма финансирования — 2 млрд рублей.

«Разработка российских программных продуктов сейчас находится на третьем этапе. Проект доработки и внедрения системы управления производством и цепочками поставок выполнен на 55%. Мы также уверенно импортозамещаем программные продукты в области PLM и CAD. На пермском предприятии ОДК уже внедряются отдельные модули, которые позволят проектировать детали авиадвигателей из полимерных композиционных материалов в российских программах. При поддержке РФРИТ мы в ближайшие годы полностью перейдем на отечественные ИТ-продукты», — отметил директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов.

На предприятиях ОДК началось опережающее внедрение ПО российской компании АСКОН. В новых версиях программных продуктов в области PLM и CAD реализовано более 400 функциональных требований корпорации.

На самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» уже приступили к проектированию нового двигателя ПД-8В с использованием решений АСКОН. На предприятии «ОДК-Пермские моторы» введен в промышленную эксплуатацию модуль управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM. Он используется в качестве справочника материалов при разработке деталей авиадвигателей. Три группы специалистов ОДК уже обучаются работе в усовершенствованной программе КОМПАС-3D для начала ее опытной эксплуатации.

Совместно с компанией «АДЕМ-инжиниринг» проводится импортозамещение системы разработки программ для станков с ЧПУ, а вместе с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого — доработка автоматизированной подсистемы для сопровождения серийных изделий и ее внедрение в Цифровую платформу по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench.

Результаты работы и особо значимые проекты были продемонстрированы на III демо-дне ИЦК «Двигателестроение», основным организатором которого является Объединенная двигателестроительная корпорация. Мероприятие проводится совместно с Минпромторгом России, Минцифры России, АНО «Цифровая экономика» и Российским фондом развития информационных технологий.

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Пётр Великий
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Минпромторг РФ
ОДК УК
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