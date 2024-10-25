О том, как Ростех решает задачи по цифровизации промышленности и подбору кадров в этой сфере

Промышленность сегодня переживает цифровой бум. Цифровизация необходима предприятиям реального сектора как воздух, чтобы развиваться и оставаться конкурентоспособными. Большие перспективы перед промышленностью открывают и такие новейшие технологии, как интернет вещей, машинное зрение, искусственный интеллект и др.

При этом в России процесс цифровизации реального сектора идет неравномерно и в последнее время усложнился из-за ухода с рынка программного обеспечения крупных иностранных игроков. Еще одна из ключевых проблем отрасли — нехватка IT-кадров, особенно с релевантным опытом.

Как с этими вызовами справляется Госкорпорация Ростех — в нашем материале.

Инновации для автоматизации

Современная промышленность состоит из множества сложных систем, и практически на каждом из этапов создания продукта задействуется специализированное программное обеспечение. Информационные технологии пронизывают реальный сектор: от автоматизации технологических процессов на небольшом предприятии до единых информационных сред огромных холдингов и корпораций.

IT для реального сектора. Источник: Объединенная двигателестроительная корпорация

Глобально продукты промышленного IT-сектора можно разделить на две категории: управляющие производственными цепочками и обеспечивающие контроль качества и безопасности. Во вторую категорию также можно включить и те решения, которые позволяют автоматизировать бизнес-процессы, налаживая общую эффективность работы предприятия. Есть у реального сектора и своя специфика — софт тяжелого класса для конкретных производственных задач в авиастроении, двигателестроении, станкостроении и т.д.

IT по-русски

Согласно озвученной премьер-министром России Михаилом Мишустиным статистике, на июль 2022 г. 77% программного обеспечения на российских промышленных предприятиях было иностранного происхождения. Острейшая задача дня — поиск замены импортных решений. В частности, для Госкорпорации Ростех это значит перевести на отечественное программное обеспечение более восьмисот предприятий по всей стране в кратчайшие сроки и без потери производительности.

IT для реального сектора. Источник: Ростех

В вопросах импортозамещения в IT-сфере Ростех выступает одним из флагманов отечественной индустрии. Как отметил в том же 2022 году генеральный директор Корпорации Сергей Чемезов, «наличие собственного промышленного программного обеспечения — одно из основных условий для достижения технологического суверенитета. Российские самолеты, вертолеты, двигатели, другие образцы техники должны проектироваться и производиться с использованием отечественных ИТ-решений — это вопрос национальной безопасности».

За прошедшее время произошли существенные подвижки, целый ряд зарубежных продуктов был замещен российскими аналогами. Например, предприятия Ростеха переходят на продукты на базе промышленного интернета вещей IIoT.Istok собственной разработки. Внедряются свои решения и в системах ERP-класса (системах управления ресурсами), в том числе автоматизированная система финансово-закупочной деятельности. Ведутся работы по созданию крайне востребованных отечественных PLM- и CAD-систем для проектирования. Все современные самолеты — МС-21, SJ-100, Ил-114-300 — уже создаются в цифровой среде с применением российского софта. Одним из приоритетов является кибербезопасность: для обнаружения кибератак на предприятиях Корпорации применяется собственная разработка Ростеха — система RT Protect EDR.

Реальные задачи для реального сектора

Профессия промышленного IT-специалиста сейчас одна из самых востребованных на рынке труда. Айтишник в промышленности — это не просто человек, который знает языки программирования или способен обучить нейросетевую модель, то есть владеет IT-инструментарием. Это специалист, понимающий тонкости работы в индустрии, способный переложить свои знания на цели предприятия и обеспечить качественную автоматизацию производственных процессов. Поэтому часто крупным предприятиям или холдингам проще готовить сотрудников под себя, чем обучать людей со стороны.

IT для реального сектора. Источник: Объединенная двигателестроительная корпорация

IT-специалистам предприятий Госкорпорации Ростех часто приходится решать нетривиальные, уникальные задачи. Например, одним из сложнейших производств является создание лопаток для газотурбинных двигателей, и большой объем ресурсов и времени занимает этап их испытаний. На производственном комплексе «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) IT-специалисты создали и внедрили такую программу, которая впервые в отрасли математическими методами позволяет смоделировать некоторые важные процессы. Таким образом чисто программными средствами удалось не только сократить объем натурных испытаний, но и повысить надежность авиадвигателя.

Также для сокращения этапа проектирования авиадвигателей применяется технология виртуальных двойников. Эти цифровые копии можно задействовать и в обучении. Так, специалисты газовой отрасли уже совсем скоро будут обучаться работе с новейшим индустриальным двигателем АЛ-41СТ-25, разработанным в Ростехе, с помощью виртуальной реальности. Сам образовательный продукт создается в партнерстве, а вот цифровую версию двигателя создали инженеры ОДК и филиала уфимского предприятия ОДК-УМПО — ОКБ им. Люльки.

На старт, внимание, код!

IT-специалист в промышленности должен обладать глубокими знаниями специализированного набора технологий, инструментов и платформ для разработки необходимого предприятию оборудования. Однако это не значит, что разработчики из других специализаций не смогут переквалифицироваться. Заинтересованный профессионал или начинающий программист может изучить специфику разработки для производств, устроившись на стажировку или приняв участие в специализированных конкурсах. Например, в соревнованиях по спортивному программированию.

Спортивное программирование — это признанная во всем мире дисциплина, направленная на работу с алгоритмами в соревновательном формате. Свои олимпиады есть у Яндекса и других крупных компаний. Ростех тоже не остался в стороне — компания «РТ-Техприемка» совместно с Федерацией спортивного программирования России недавно провела в Челябинской области конкурс «Код индустрии».

Главным отличием спортивного программирования от популярных хакатонов, где чаще разрабатываются конкретные продукты, является решение именно алгоритмических задач. При этом участники работают индивидуально или в небольших группах (2-3 человека), в отличие от хакатонов, где размер команды может составлять до 15 человек.

IT для реального сектора. Источник: Минцифры Челябинской области

В соревнованиях под эгидой Ростеха в Челябинске приняло участие 20 команд и более 80 участников от 17 до 25 лет. В течение двух дней они выполняли кейс по оптимизации своевременной доставки комплектующих для производства сложного технологического оборудования — робота-манипулятора.

С помощью современных цифровых инструментов участникам требовалось решить задачу по созданию сайта или веб-приложения, которые могли бы помочь спланировать поступление комплектующих на производственные площадки строго к определенному сроку, предлагать оптимальные маршруты, количество транспортных средств и стоимость доставки груза из восьми российских регионов, учитывая при этом сроки возврата комплектующих в случае поставки некачественной или бракованной продукции.

Лучшей работой стал проект студентов Южно-Уральского государственного университета. Победители конкурса получили денежные призы и подарки, но что более важно — возможность пройти стажировку и трудоустроиться на промышленных предприятиях региона, в том числе в контуре Госкорпорации Ростех.

Подобные соревнования решают сразу несколько задач. Во-первых, в результате вырабатывается эффективное решение проблемы, которое можно применить на практике. Во-вторых, заказчик может понять, какие образовательные учреждения наиболее качественно готовят специалистов. Ну и в-третьих, выявить лучших из лучших и замотивировать их к сотрудничеству. В условиях нехватки IT-кадров и большой конкуренции, которая только будет возрастать, всесторонняя работа с молодежью — максимально грамотное решение.