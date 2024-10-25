Сергей Чемезов рассказал сенаторам о роли Ростеха в развитии российской экономики.

Глава Госкорпорации выступил в Совете Федерации в рамках «правительственного часа»

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в рамках «правительственного часа» выступил с докладом в Совете Федерации. Глава Ростеха рассказал сенаторам о роли Госкорпорации в развитии российской экономики, отметил ключевые результаты, достигнутые в минувшем году, а также осветил актуальные вопросы.

«Госкорпорация Ростех — крупнейшая промышленная компания России. Она объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 62 регионах страны. В настоящее время Корпорация насчитывает более 660 тысяч сотрудников. Наша ключевая задача — обеспечить России суверенитет в области технологий. Ускоренными темпами мы преодолеваем разрывы, возникшие после ухода зарубежных компаний, создаем отечественные аналоги и замещаем продукцию, необходимую государству, разным отраслям экономики и, конечно, нашим гражданам», — заявил Сергей Чемезов.

Уходящий год, по словам главы Ростеха, характеризуется подъемом отечественной промышленности, выросшей за январь—август на 4,5% относительно того же периода прошлого года. Обрабатывающие отрасли показали еще больший рост — 8,1%. Выручка Госкорпорации, по предварительным данным, превысит 3 трлн рублей.

Такие показатели обусловлены серьезной поддержкой со стороны государства и значительно возросшим гособоронзаказом. При этом драйвером развития выступает именно высокотехнологичный сектор промышленности.

Более подробно Сергей Чемезов остановился на деятельности Госкорпорации в области производства вооружений и выполнения гособоронзаказа. Так, почти 80% вооружений и военной техники, задействованной в зоне СВО, производится на предприятиях Ростеха, а гособоронзаказ выполняется на 99,5%.

«В 2023 году нами были поставлены новые серийные самолеты, вертолеты, танки, комплексы артиллерийской разведки и другие виды боевой техники. Освоено производство новых образцов, в том числе тяжелых огнеметных систем ТОС-2, инженерных систем дистанционного минирования „Земледелие“, самоходных артиллерийских орудий „Мальва“, управляемых снарядов „Краснополь-М2“, авиационных управляемых ракет для беспилотников Х-БПЛА», — рассказал Сергей Чемезов, добавив, что отдельное внимание уделяется производству робототехники, систем радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия.

Кроме того, в 2023 году в десятки раз по сравнению с предыдущим годом выросло производство боеприпасов, более чем в шесть раз — артиллерийских выстрелов, в 14 раз — средств ближнего боя.

В ходе заседания Сергей Чемезов доложил о росте выпуска беспилотников. Только в одном из холдингов Ростеха в 2023 году их было произведено почти в четыре раза больше, чем в 2022-м. На конец 2024 года поставки планируется увеличить еще в три раза. «Буквально за пять месяцев мы развернули серийный выпуск беспилотников „Суперкам“. Они уже активно используются в зоне СВО. Еще один наш „хит“ — это ударный беспилотник „КУБ“ от „Калашникова“. Этот комплекс сегодня также поставляется серийно и зарекомендовал себя очень хорошо», — отметил глава Ростеха.

Помимо выпуска продукции оборонного назначения, перед Госкорпорацией стоит стратегическая задача — увеличить долю гражданских товаров в общем объеме производства до 50% к 2025 году.

Так, Сергей Чемезов выделил работу по развитию системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров. Благодаря этому проекту рост легального объема рынка в некоторых отраслях составил 30-50%, а дополнительные поступления в бюджет, с момента запуска системы и до конца 2023 года, достигли почти 800 млрд рублей. Проект реализуется во всех странах Евразийского экономического союза, а также в Республике Узбекистан.

Другим гражданским направлением, развитию которого Госкорпорация придает первостепенное значение, является экологическая безопасность. «Корпорация одной из первых среди промышленных компаний перешла от дискуссий к делу. Наша компания „РТ-Инвест“ с 2018 года стала крупнейшим инвестором отрасли обращения с отходами в Московском регионе и Татарстане. Общий объем инвестиций в создание инфраструктуры составил более 220 млрд рублей. За пять лет компания построила и запустила четыре комплекса по переработке отходов мощностью 3,3 млн тонн отходов в год, открыла самую масштабную сеть фандоматов по приему вторичных ресурсов», — пояснил Сергей Чемезов.

Кроме того, сейчас на стадии строительства находятся пять заводов энергетической утилизации отходов (четыре — в Московской области и один — в Казани). Это позволит на 50% сократить объем захоронения отходов в Московском регионе и достичь нулевого уровня захоронения в Казани.

Не менее важным направлением для Ростеха является обеспечение транспортной доступности. В настоящее время на предприятиях Госкорпорации идет подготовка к выпуску российских самолетов МС-21, SJ-100, Ту-214, Ил-114, организовано серийное производство вертолетов Ми-171А3, Ми-38, ведутся работы по модернизированной модификации «Ансата».

«В современных условиях ни в одной отдельно взятой стране мира нет технологий для самостоятельного создания самолета, в полной мере (одновременно) не реализовано собственное производство авиационной электроники и авионики, двигателей, систем и агрегатов планера. Президент поставил нам задачу — решить эту проблему, и мы, безусловно, ее решим», — уверен Сергей Чемезов.

Помимо этого, глава Ростеха отметил выпуск экономичных и экологичных электробусов «КАМАЗ», успешно работающих во многих российских городах; начало промышленного производство электрокара LADA e-Largus, а также серийный выпуск седана бизнес-класса LADA Aura, торжественный старт которому дал Владимир Путин.

Серьезным успехом Сергей Чемезов назвал запуск в серийное производство газотурбинного двигателя большой мощности ГТД-110М. Первая такая отечественная турбина в октябре текущего года была введена в эксплуатацию в составе ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. Еще три турбины ГТД-110М будут изготовлены и поставлены для модернизации Новочеркасской ГРЭС.

Отдельно генеральный директор Ростеха остановился на медицинских разработках Госкорпорации. «В нашем портфеле более 150 зарегистрированных изделий для различных направлений медицины и порядка 220 фармацевтических препаратов для лечения и профилактики», — подчеркнул он.

Одним из приоритетов для Госкорпорации в этом направлении является поставка вакцин и анатоксионов для Национального календаря профилактических прививок. В перечне поставки на 2024 год — 20 вакцин против 9 инфекций. Отгрузки вакцин идут планово. Так, уже в августе к старту прививочной кампании холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех доставил в российские регионы 21,2 млн доз вакцин от гриппа. Препараты поступили в лечебные учреждения с опережением графика. Всего будет поставлено более 70 млн доз вакцин против гриппа.

Кроме того, в Корпорации разработано несколько уникальных полимерных материалов для фарминдустрии, например для быстрой и точечной доставки лекарств. «В России их выпускает единственный производитель — наш НИИ полимеров имени академика Каргина. Это достойная замена импортных материалов, которые пока по инерции продолжают закупать отечественные компании. Мы готовы полностью импортозаместить данную продукцию, все возможности для этого у нас есть», — заявил Сергей Чемезов.

Более детально глава Госкорпорации рассказал о кадровом вопросе, который он считает стратегическим для достижения технологического суверенитета РФ.

На сегодняшний день, по словам Сергея Чемезова, дефицит кадров только на предприятиях Ростеха, выполняющих гособоронзаказ, составляет порядка 30 тысяч человек. При этом с учетом растущих объемов производства потребность в работниках неуклонно увеличивается.

«Для привлечения квалифицированных специалистов необходимо развитие подготовки кадров на всех уровнях образовательной системы (школа-колледж-вуз). В настоящее время при участии организаций Корпорации создано порядка 200 инженерных классов по всей стране. Организации Корпорации выступили партнерами 36 образовательно-производственных кластеров для подготовки специалистов рабочих профессий. На эти цели выделено более 500 млн рублей в рамках Федерального проекта „Профессионалитет“. Около 730 млн рублей в 2023 году и более 1 млрд рублей в 2024 году инвестировано в развитие Передовых инженерных школ в 18 вузах», — рассказал он.

Сергей Чемезов также выразил уверенность в необходимости законодательного совершенствования подходов по целевому обучению и усиления роли работодателя при отборе абитуриентов. По его мнению, необходимо также повысить вовлеченность региональных властей в процессы профориентации школьников и удержания выпускников технических вузов в своих регионах.

Кроме того, Сергей Чемезов выступил с инициативой объявить 2025 год Годом инженера для привлечения внимания к этой профессии.

В заключение глава Ростеха подчеркнул, что российская промышленность, и прежде всего Госкорпорация, активно включена в решение всех поставленных государственных задач.

«Несмотря на все вызовы, Ростех уверенно смотрит в будущее. Наши предприятия участвуют в работе практически всех отраслей экономики, в выполнении национальных проектов, в формировании технологического суверенитета страны. Безусловно, мы сделаем все возможное, чтобы достичь всех поставленных перед Ростехом целей», — подытожил Сергей Чемезов.