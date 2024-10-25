Принцип «Zero Click»: Интернет переживает свою самую большую трансформацию

Интернет

Назад пути уже нет. IT-гиганты перестали отрицать или маскировать свое стремление перейти на модель «Zero Click» (Ноль щелчков) для выдачи информации в сети Интернет. Ранее это переводилось как «получить нужное без усилий», не утруждаясь нажатием кнопок. Теперь же намеренно убрана сама возможность выбора – пользователь будет видеть не более того, что ему станут показывать крупные площадки.

Несколько лет назад соцсети стали занижать в выдаче страницы со ссылками на другие сайты и повышать те, где контент был размещен прямо на странице. Затем в Google на первом месте оказались выжимки из собранной по поисковому запросу информации, но не она сама. Сайты, откуда ИИ черпает эти сведения, задвинуты далеко вниз, чтобы пользователю было неудобно добираться до них. Пока еще он может это сделать, если приложит усилия, но модель «Zero Click» исключает такую возможность. Крупные площадки стремятся к тому, чтобы аккумулировать все виды информации в Интернете у себя, с целью контроля над их демонстрацией пользователям. Развитие ИИ уже позволяет это сделать. Пользователи перестанут посещать сайты, потому что им перестанут давать на них ссылки, потребитель не сможет узнать, откуда взята конкретная информация, которую ему показывают. Равно как и проверить ее достоверность или найти альтернативный источник. Одна из причин следования стратегии «Zero Click» – желание крупных корпораций уничтожить или подмять под себя весь независимый бизнес в Интернете. Всем, кто создает контент, придется заключать соглашения с площадками, иначе никто не увидит плоды их труда. Люди перестанут посещать сайты, трафик резко сократится, исчезнет возможность зарабатывать на рекламе на своем сайте, услуги хостинга перестанут быть востребованы, начнется разорение мелкого и среднего бизнеса в Интернете. И произойдет это, по всей видимости, уже на рубеже 2025-2026 годов. CEO потеряет смысл, так как поиск более не ведет на сайты. Соответственно, единственный способ для бизнеса продвинуться в поисковой выдаче – оплатить высокое место в ней. Это нанесет огромный удар по конкуренции и интересам потребителей, так как отныне они станут получать поверхностную информацию, прошедшую цензуру сообразно с политикой конкретной площадки. Уже сейчас проблематично найти узкоспециализированные данные, в будущем же это станет и вовсе невозможно. Потому что обслуживание подобных редких запросов не приносит прибыли, а потому площадки не станут уделять этому внимания. В то же время, IT-гиганты не смогут полностью отказаться от услуг людей, которые создают контент, отвечают на вопросы и решают проблемы в Интернете. Хотя бы потому, что поисковые ИИ все же надо на чем-то обучать, давать им новую, актуальную информацию. Поэтому трудно предсказать, какую причудливую форму примет Интернет в ближайшем будущем, но поводов для оптимизма, судя по всему, немного.

Александр Мартыненко