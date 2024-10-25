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ТАСС

В ГМК заявили об ответственном отношении к сохранению здоровья космонавтов

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Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, Клим Шипенко и Юлия Пересильд перед началом комплексной экзаменационной тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 9 сентября 2021 года
Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, Клим Шипенко и Юлия Пересильд перед началом комплексной экзаменационной тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 9 сентября 2021 года.
Источник изображения: © ЦПК/Роскосмос/ТАСС

В Роскосмосе подчеркнули, что комиссия - независимый орган, в состав которого входят опытнейшие врачи различных учреждений

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Главная медицинская комиссия (ГМК) ответственно относится к сохранению и оценке здоровья космонавтов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Ранее в СМИ появилась информация, что космонавт-испытатель Андрей Бабкин, исключенный в связи с болезнью из летного состава отряда космонавтов в сентябре, написал письмо президенту России, в котором попросил привлечь независимых экспертов к оценке своего здоровья.

"Главная медицинская комиссия никогда не принимает резких решений: сначала выносится промежуточное решение, и космонавт может решить вопросы со здоровьем", - привели в пресс-службе слова замдиректора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олега Котова.

Он добавил, что решение принимается большинством голосов той секции комиссии, по которой к здоровью космонавта есть вопросы. "Цель работы ГМК - профессиональное долголетие космонавтов, и ЦПК обязан следовать ее заключениям", - пояснил Котов.

В Роскосмосе подчеркнули, что комиссия - независимый орган, в состав которого входят опытнейшие врачи различных учреждений. Комиссия не только оценивает состояние здоровья космонавтов в ходе их деятельности, но и прогнозирует, как организм поведет себя на орбите.

"Как показывает практика, некоторые незначительные на первый взгляд отклонения здоровья на Земле в космосе могут привести к серьезным угрозам здоровью и жизни космонавта, к срыву миссий", - отметили в пресс-службе, добавив, что по программе Международной космической станции не было ни одного случая прекращения миссии по болезни космонавта. В Роскосмосе добавили, что ЦПК придерживается открытой политики и готов предоставить все необходимые документы по запросу уполномоченных организаций. 

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