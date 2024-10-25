Войти
ТАСС

Шольц назвал неверным шагом возможную поставку Украине ракет Taurus

268
0
0
Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

Канцлер ФРГ отметил, что не будет передавать "определенное оружие", способствующее эскалации конфликта

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал неверным подходом возможную поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus и заявил, что не станет передавать "определенное оружие", способствующее эскалации конфликта.

"Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективу. Но я считаю, что сейчас нет необходимости в новом решении, кроме этого решения", - сказал он в интервью телеканалу ZDF. "Я считаю, очень важно дать понять, что страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО. Все это знают, по этому поводу нет разногласий", - констатировал глава правительства ФРГ.

При этом он отметил, что "за приглашением в НАТО обычно довольно быстро следует членство". Это процесс, которого сейчас нет, добавил Шольц. Скорее, по его словам, речь идет о том, чтобы "обсудить вопрос гарантий безопасности в послевоенной ситуации". "Подобные разговоры уже происходили", - указал канцлер.

"Однако я считаю, что мы должны быть очень серьезными", - пояснил он, имея в виду нынешнюю ситуацию. Это, как подчеркнул Шольц, требует разумных действий, которые, с одной стороны, гарантируют поддержку Украины, но, с другой стороны, гарантируют, что это не перерастет в войну между Россией и НАТО. "И это то, что является моей ответственностью, и это то, что я очень четко понимаю и не изменю своей позиции", - резюмировал глава правительства ФРГ.

16 октября Владимир Зеленский обнародовал свой план урегулирования конфликта с РФ. В числе прочего он включает требование немедленного приглашения Украины в НАТО. В настоящее время в блок входят 32 страны. 31-м членом НАТО стала Финляндия, 32-м - Швеция. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад и Киев должны отказаться от идеи вступления Украины в НАТО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Финляндия
Швеция
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 11:53
  • 5221
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.10 10:45
  • 2
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 25.10 09:45
  • 3
Министр обороны Британии назвал сигналом для противников оборонный пакт с ФРГ
  • 25.10 07:10
  • 1
Fox: разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием
  • 25.10 00:20
  • 1
Франция определилась со сроками закладки нового авианосца для замены своего единственного «Шарля де Голля»
  • 24.10 22:33
  • 1
Высокий сброс: разработан новый способ разминирования местности
  • 24.10 20:45
  • 4
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 24.10 20:38
  • 0
К какой войне готовится Путин?
  • 24.10 16:29
  • 3
Обслуживание долга по текущим ставкам требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием - Чемезов
  • 24.10 14:53
  • 677
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.10 06:25
  • 6
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 24.10 05:01
  • 2
Ответ на "На Западе рассказали о недостатках танков Abrams"
  • 24.10 01:21
  • 1
Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию
  • 23.10 22:53
  • 1
Китай запланировал доставить на Землю образец венерианской атмосферы
  • 23.10 21:26
  • 2747
Как насчёт юмористического раздела?