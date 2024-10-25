Тони Блэр призвал британские власти поддержать Украину всеми возможными средствами

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Тони Блэр считает, что конфликт на Украине завершится компромиссом. Такое мнение политик, возглавлявший британское правительство с 1997 по 2007 год, выразил в интервью газете The London Standard.

"Мы должны договориться о завершении этого конфликта, и это не будет конец, как в случае Первой мировой войны или Второй мировой войны, так это не будет. В конце концов будет компромисс", - сказал Блэр.

При этом бывший лидер Лейбористской партии призвал британские власти поддержать Украину всеми возможными средствами.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Киев российский мирный план отверг. После массированной атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, которая началась 6 августа, российский лидер заявил, что переговоры с правительством, атакующим гражданских лиц, бессмысленны.