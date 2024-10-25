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Военное обозрение

Бронемашины с большой огневой мощью: Нидерланды вооружают БМП CV90 противотанковыми ракетами

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Источник изображения: topwar.ru

Голландская армия в июне представила самую совершенную версию БМП CV90 шведского производства, которая является ключевым активом её мотопехотных подразделений с 2009 года.

Из-за меняющейся ситуации с безопасностью в мире CV90 требуется капитальное обновление. Модернизированные машины обладают улучшенной защитой, усовершенствованным наведением и большой огневой мощью

- отметили в военном ведомстве.

Эта модернизированная модель основана на варианте CV9035. В январе 2021 года Минобороны заключило контракт с концерном BAE Systems стоимостью $500 млн, предусматривающий модернизацию 122 машин с опционом на ещё 19 единиц. Как предполагается, после их усовершенствования БМП прослужат как минимум до 2039 года.

В обновлённой CV9035NL 35-мм пушка Bushmaster III была перемещена, чтобы освободить больше места и улучшить подачу боеприпасов; пулемёт FN MAG был переставлен из внутренней части башни во внешний модуль, что уменьшило количество пороховых газов, попадающих в машину, и улучшило условия для экипажа.

Также предполагается установка изделий израильской оборонки: двух противотанковых ракет SPIKE LR и комплекса активной защиты Elbit Iron Fist Light, который может перехватывать противотанковые реактивные снаряды и ПТУР.

Голландская БМП CV9035NL является первой в НАТО принятой на вооружение бронемашиной, оснащенной этой передовой системой защиты

- говорится в западной прессе.

Другие усовершенствования включают установку электронно-оптического панорамного прицела для командира машины и лазерного дальномера. Система установлена на выдвижной мачте, которая может подыматься на высоту в полметра, значительно улучшая обзор.

Также модернизацию проходят шасси и ИТ-сеть. Улучшение средств передачи информации значительно повышает ситуационную осведомлённость экипажа.

По указанному проекту готовится производство новых БМП CV90. В этом исполнении машины новой постройки планируется передавать украинской армии, начиная с 2026 года.

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Нидерланды
Компании
BAE Systems
Проекты
CV-90
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