Обстановка на Ближнем Востоке деградирует, заявил Путин

Казань. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Обстановка на Ближнем Востоке деградирует, но Россия будет делать все, чтобы вывести урегулирование ситуации на путь решения проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С момента нашей предыдущей встречи обстановка в регионе, к сожалению, не улучшилась, а, наоборот, деградирует. Трагические события в секторе Газа привели уже к гибели более чем 40 тыс. человек, спровоцировали обострение и в Ливане, в других частях Ближнего Востока", - сказал Путин на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом.

Он подчеркнул, что напряженность растет и на Западном берегу. "Мы все это видим. Принципиальная позиция России имеет последовательный и абсолютно неконъюнктурный характер - мы твердо выступаем за прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, призываем все стороны проявлять сдержанность", - сказал президент РФ.

Он отметил, что добиться прочного мира в регионе можно лишь путем политико-дипломатического урегулирования на известных международно-правовых основаниях, предусматривающих создание независимого палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем.

"Россия традиционно уделяет проблематике ближневосточного урегулирования особое внимание, в том числе мы работали над этим и в рамках нашего председательства в БРИКС", - сказал российский президент.