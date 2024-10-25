Путин: Украина использует высокотехнологическое оружие при прямом участии НАТО

Президент РФ отметил, что "украинские военнослужащие не могут этого делать без космической разведки, целеуказаний и программного обеспечения западного производства"

КАЗАНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Украинские военные используют высокотехнологическое оружие при прямом участии военных НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

"Мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море, знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО и как они осуществляют эту работу. То же самое касается инструкторов, военнослужащих, не наемников, а военнослужащих. То же самое касается использования высокоточного оружия современного, в том числе таких ракет, как ATACMS, Storm Shadow и так далее. Украинские военнослужащие не могут этого делать без космической разведки, целеуказаний и программного обеспечения западного производства и только при прямом участии офицеров стран НАТО", - сказал он.