Вашингтон и Берлин медлят с приглашением Украины в НАТО (Politico, США)

Politico: страны НАТО не жаждут приглашать Украину в свой клуб

Западные лидеры не торопятся выполнять требование Зеленского и приглашать Украину в НАТО, пишет Politico. Вашингтон и Берлин блокируют этот шаг, а такие страны, как Бельгия, Словения или Испания прячутся за их спинами — но никто из них не горит желанием принимать Украину в альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с проблемой в реализации своего так называемого "плана победы". Основное условие для его осуществления — получение Украиной приглашения вступить в НАТО. Но некоторые из ключевых стран-участниц альянса не очень хотят, чтобы это произошло.

По словам четырех американских и натовских чиновников, которые согласились поделиться результатами последних внутренних обсуждений на условиях анонимности, в число крупных держав, затягивающих ответ на призыв Зеленского немедленно принять Киев в альянс, входят Германия и США.

В своем "плане победы" Зеленский потребовал незамедлительно направить приглашение, но признал, что реальное вступление его страны в НАТО станет возможным только по завершении конфликта с Россией.

На этой неделе Зеленский настойчиво повторил, что для Украины "имеет фундаментальное значение" "получить приглашение во время конфликта".

Однако ключевые государства-члены альянса опасаются оказаться втянутыми в прямое противостояние с Россией.

В интервью Politico завершающий свою миссию посол США при НАТО Джулианна Смит подчеркнула американскую позицию. "На сегодняшний день альянс еще не достиг того момента, когда он будет готов предложить Украине членство или направить приглашение", — отметила она.

Зеленский признал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц — глава страны, являющейся вторым после США крупнейшим поставщиком вооружений на Украину, — не станет оказывать ему поддержку по вопросу ускоренного получения приглашения ко вступлению в НАТО.

"У меня хорошие отношения с Шольцем. Я благодарен, что Шольц помогает. Германия занимает второе место по объемам поставок, — заявил Зеленский журналистам ранее на этой неделе. — Но скептический настрой германской стороны относительно перспективы нашего вступления в НАТО — это факт… нам придется усердно поработать над этим с германской стороной. Но все равно США окажут влияние по этому вопросу".

Германия и США — не единственные государства, блокирующие направление приглашения.

Этому также сопротивляются Венгрия и Словакия — но за их позицией стоят другие обстоятельства. Их нынешние лидеры-популисты в целом придерживаются прокремлевских взглядов: так, венгерский премьер-министр Виктор Орбан блокирует выделение средств из бюджета ЕС на вооружение Украины и инициировал выход своей страны из программы НАТО по отправке летальной помощи Киеву.

В опубликованном в соцсетях посте Орбан назвал "план победы" Зеленского "более чем ужасающим".

Ранее в этом месяце словацкий лидер Роберт Фицо предупредил, что позволить Украине вступить в НАТО "стало бы неплохим основанием для третьей мировой войны", отметив, что он никогда не согласится на это.

В рядах альянса есть и другие страны-участницы, не имеющие никакого желания оперативно реагировать на запрос Украины, однако они предпочитают оставаться в тени.

"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания прячутся за спинами у США и Германии. Никто из них не горит желанием [принимать Украину в НАТО]", — заявил один из натовских должностных лиц. Еще один чиновник отметил, что эти государства "поддерживают идею в теории, но когда она приблизится к воплощению на практике", они начнут более публично открещиваться от нее.

Такая позиция вызовет противоречие между ними и демонстрирующими больший энтузиазм Прибалтикой и Польшей.

Как заявил на прошедшем на прошлой неделе саммите лидеров Европейского союза премьер-министр Польши Дональд Туск, Варшава выступает за "открытие перспективы [членства в] НАТО для Украины". "Это не изменилось. В этом отношении мы солидарны с Украиной".

Но небольшим странам приходится уступить единому американо-германскому фронту.

Во время состоявшегося на прошлой неделе визита президента США Джо Байдена в Берлин канцлер Шольц заявил журналистам: "Мы предпринимаем усилия, чтобы убедиться, что НАТО не станет стороной в конфликте, чтобы он не превратился в еще более крупную катастрофу".

Тем не менее, беседовавшие с Politico чиновники стремились особо подчеркнуть, что ни США, ни Германия не исключают возможности, что со временем Украина вступит в альянс.

На протяжении уже долгого времени позиция администрации Байдена заключается в том, что принятие Киева в НАТО произойдет после окончания конфликта — но Вашингтон не обозначил никаких сроков, чтобы не разгневать российского лидера Владимира Путина.

Байден помогал в деле возрождения и расширения НАТО, а США являются главным поставщиком военной помощи Киеву. Однако по словам высокопоставленного американского чиновника, администрация также считает, что большинство европейских лидеров в краткосрочной перспективе не поддержат такого шага со стороны НАТО. Любое будущее предложение [по вступлению в] альянс будет также увязываться с необходимостью проведения реформ в целях искоренения коррупции на Украине.

Белый дом не выразил удивления относительно того, что в преддверии президентских выборов в США Зеленский может активизировать свою кампанию по оказанию давления, чтобы заручиться обязательством со стороны НАТО — из опасений, что в случае победы Дональда Трампа республиканец резко сократит помощь Киеву.

Авторы статьи: Стюарт Лау (Stuart Lau), Вероника Мелкозерова (Veronika Melkozerova), Робби Греймер (Robbie Gramer), Джонатан Лемайр (Jonathan Lemire)