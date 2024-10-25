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Военное обозрение

Лазер вместо капсюля: Китай разрабатывает новую самоходную гаубицу на базе бронеавтомобиля VN-22

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SH-16A
SH-16A.
Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы изображения новой китайской 155-мм самоходной гаубицы, размещенной на базе бронеавтомобиля VN-22 8х8. Зарубежные обозреватели дали данному изделию условное обозначение SH-16A, так как полагают, что разработка основана на ранее замеченной САУ SH-16.

SH-16A имеет модульную башню, что позволяет устанавливать на неё различное оборудование, реализуя разнообразные подходы к оснащению самоходки.

Бронемашина VN-22, выступающая в данном случае в качестве платформы САУ, была представлена в 2021 году компанией Norinco как изделие, предназначенное для экспорта. Она также имеет модульную конструкцию, позволяющую устанавливать различные системы вооружения в зависимости от потребностей заказчика.

SH-16A

SH-16, являющаяся предположительно основой для новой гаубицы, представляет собой 155-52-мм САУ 6x6. Её вес составляет 32 тонны, масса башни – 14 тонн. Экипаж состоит всего из двух человек: водителя и наводчика.

СУО SH-16 автоматизирует ключевые процессы, включая наведение орудия, привязку дистанции срабатывания взрывателя, заряжание снаряда и работу с метательным зарядом, сводя к минимуму необходимость в ручном управлении.

SH-16A

В SH-16 реализованы передовые технологические решения, в том числе модульные заряды, автомат заряжания и интеллектуальные системы управления. При этом одним из ключевых новшеств является внедрение лазерного воспламенения заряда. В отличии от стандартного механизма, предполагающего воспламенение пороха капсюлем, в китайской гаубице эля этой цели используется энергия лазерного луча, направленного на метательный заряд.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
Norinco
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