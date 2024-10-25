Путин рассказал об окружении подразделений ВСУ в Курской области

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.

Путин: в Курской области окружены около двух тысяч военных ВСУ

КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Часть подразделений ВСУ оказались заблокированы в Курской области блокированы, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

Около двух тысяч человек попали в окружении, отметил глава государства.

По его словам, сейчас российская армия приступила к ликвидации украинской группировки.

Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным на 24 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял 26 222 военнослужащих и 176 танков.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>