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РИА Новости

Путин рассказал об окружении подразделений ВСУ в Курской области

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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.
Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Путин: в Курской области окружены около двух тысяч военных ВСУ

КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Часть подразделений ВСУ оказались заблокированы в Курской области блокированы, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

Около двух тысяч человек попали в окружении, отметил глава государства.

По его словам, сейчас российская армия приступила к ликвидации украинской группировки.

Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным на 24 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял 26 222 военнослужащих и 176 танков.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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