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В России рассказали о снизившейся потребности в «Союзах»

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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ.

РКЦ «Прогресс»: потребность в ракетах «Союз» снизилась из-за новых спутников

Потребность в ракетах-носителях (РН) семейства «Союз-2» снизилась из-за увеличения срока службы новых спутников. Об этом генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, в советское время завод «Прогресс» мог выпускать до 60 ракет типа «Союз» в год. «В настоящее время потребность в РН данного типа уменьшилась в несколько раз за счет увеличения срока активного существования космических аппаратов на орбите от нескольких суток до нескольких лет», — сказал Баранов, отвечая на вопрос о темпах выпуска «Союзов».

Ранее в октябре глава РКЦ «Прогресс» рассказал, что до конца 2024 года планируют запустить двухтысячную ракету семейства Р-7. Эти РН эксплуатируют с 1957 года. Сегодня Россия использует модификации «Союз-2.1а», «Союз-2.1б» и «Союз-2.1в».

В том же месяце первый заместитель гендиректора РКЦ Равиль Ахметов сообщил, что до конца года должны состояться пять пусков «Союзов» с трех космодромов.

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Страны
Россия
Компании
Прогресс Сазыкина
ЦСКБ-Прогресс
Проекты
Союз-2 РН
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