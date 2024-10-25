США намерены продолжить обсуждать с Украиной идею ударов вглубь РФ

Позиция американской администрации заключается в том, чтобы не разрешать наносить удары большой дальности вглубь России, отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат обсуждать с Украиной возможность нанесения ударов вглубь России. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Вопрос был об ударах большой дальности, нанесении ударов большой дальности вглубь России. И позиция [американской] администрации по состоянию на сегодняшний день заключается в том, чтобы не разрешать наносить удары большой дальности вглубь России", - сказал представитель Белого дома. "Скажу только, что наша политика в настоящее время не изменилась, однако разговоры [с Киевом на этот счет] будут продолжаться", - отметил советник американского лидера, выступая в Университете национальной обороны в Вашингтоне.