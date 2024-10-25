Haber7: внешнеполитические предпочтения Турции стали поводом для атаки на TUSAŞ
Встреча турецкой и российской делегаций не была отменена из-за теракта на предприятии TUSAŞ в Анкаре, пишет Haber7. Турция уже сталкивалась с террористическими атаками в преддверии важных поездок Эрдогана. И на этот раз время и место нападения были вовсе не случайны.
Мехмет Аджет (Mehmet Acet)
Вчера, 23 октября, самолет с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на борту вылетел из Анкары около 11 часов и приземлился в России, столице Татарстана — Казани примерно в 14:45, пробыв в пути 3 часа 45 минут.
В то время как сопровождавшие президента журналисты спешили заселиться в гостиницу и обменять доллары на рубли, чтобы оплатить номер, из Анкары пришло известие о нападении на TUSAŞ.
У Эрдогана вместе с его делегацией в 17:00 (время то же, что и в Турции) была встреча с президентом России Владимиром Путиным и его делегацией.
После получения новостей из Анкары мы гадали, отменится ли встреча, изменится ли программа.
Когда кадры встречи делегаций транслировались одновременно по российскому и турецкому телевидению, стало понятно, что этого не произошло.
Эти кадры также могли быть поданы в СМИ специально для того, чтобы показать, что встреча турецкой и российской делегаций не была отменена из-за теракта на TUSAŞ.
Могла ли цель состоять в том, чтобы препятствовать интересу Турции к БРИКС?
Незадолго до встречи Эрдогана с Путиным на полях саммита БРИКС, стартовавшего в Казани, в Анкаре произошел теракт... Турецкий лидер — один из немногих оставшихся глав государств, который поддерживает диалог с Путиным, будучи в составе западного альянса.
Другими словами, это новый акт террористической атаки в ответ на внешнеполитические предпочтения Турции, время которой было выбрано вовсе не случайно.
Разве нападение на зеницу оборонной промышленности Анкары в момент проведения саммита БРИКС в Казани не наводит на размышления?
Напоминает теракт на проспекте Истикляль
Произошедшее в Анкаре по своему характеру напоминает теракт 13 ноября 2022 года на улице Истикляль в районе Бейоглу, Стамбул.
Эту атаку посчитали неслучайной, поскольку она произошла непосредственно перед встречей Эрдогана с Байденом.
С другой стороны, заявка Турции на присоединение к БРИКС на самом деле не наносит никакого вреда ее членству в НАТО.
БРИКС представляет собой объединение консультативного характера по экономическим и культурным вопросам, в которой нет даже секретариата.
Другими словами, БРИКС не является таким "альянсом", который в обычных условиях мог бы как-то побеспокоить НАТО, в случае если участница Североатлантического альянса проявляет интерес к объединению.
В составе БРИКС также есть и другие страны, у которых очень хорошие отношения с Западом.
Однако "разум", желающий беспрекословной лояльности Турции к западному блоку, всегда обеспокоен тем, что Анкара самостоятельно принимает и реализует решения по таким вопросам.
Правда, новоиспеченный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при ответе на вопрос о том, является ли заявка Турции в БРИКС "поводом для беспокойства", отметил: "Мы знаем, что Турция также сотрудничает с некоторыми партнерами из БРИКС. Они имеют на это суверенное право".
Тем не менее круги, обеспокоенные любым образованием, в котором так или иначе присутствует влияние России, очевидно, встревожены желанием Турции стать членом БРИКС и решением Эрдогана принять участие в саммите объединения.
Таким образом мы сталкиваемся с попытками заставить Турцию не предпринимать самостоятельные шаги, исходя из собственных интересов, а действовать в соответствии с чужими предпочтениями.
Но не нужно забывать.
Политика, на которую пытаются повлиять посредством терроризма, состоит из набора различных политических инструментов, направленных на максимальную защиту интересов Турции и всех, кто связан с этой страной узами гражданства.
Турция имеет право оставаться в западном альянсе и делать выбор, учитывая интересы своего собственного народа, а не соглашаясь на все, что говорит Запад.
Например, тот факт, что Турция выступает против вторжения на Украину и при этом отказывается присоединиться к антироссийским санкциям, принес Анкаре большую выгоду и к тому же защитил нашу страну от гораздо большего вреда.
Поэтому для безопасного продолжения Турцией своего пути большое значение имеет дальнейший курс на эту сбалансированную политику.