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Мишенью нападения на TUSAŞ были предпочтения Турции во внешней политике? (Haber7, Турция)

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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом.
Источник изображения: © РИА Новости Рамиль Ситдиков

Haber7: внешнеполитические предпочтения Турции стали поводом для атаки на TUSAŞ

Встреча турецкой и российской делегаций не была отменена из-за теракта на предприятии TUSAŞ в Анкаре, пишет Haber7. Турция уже сталкивалась с террористическими атаками в преддверии важных поездок Эрдогана. И на этот раз время и место нападения были вовсе не случайны.

Мехмет Аджет (Mehmet Acet)

Вчера, 23 октября, самолет с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на борту вылетел из Анкары около 11 часов и приземлился в России, столице Татарстана — Казани примерно в 14:45, пробыв в пути 3 часа 45 минут.

В то время как сопровождавшие президента журналисты спешили заселиться в гостиницу и обменять доллары на рубли, чтобы оплатить номер, из Анкары пришло известие о нападении на TUSAŞ.

У Эрдогана вместе с его делегацией в 17:00 (время то же, что и в Турции) была встреча с президентом России Владимиром Путиным и его делегацией.

После получения новостей из Анкары мы гадали, отменится ли встреча, изменится ли программа.

Когда кадры встречи делегаций транслировались одновременно по российскому и турецкому телевидению, стало понятно, что этого не произошло.

Эти кадры также могли быть поданы в СМИ специально для того, чтобы показать, что встреча турецкой и российской делегаций не была отменена из-за теракта на TUSAŞ.

Могла ли цель состоять в том, чтобы препятствовать интересу Турции к БРИКС?

Незадолго до встречи Эрдогана с Путиным на полях саммита БРИКС, стартовавшего в Казани, в Анкаре произошел теракт... Турецкий лидер — один из немногих оставшихся глав государств, который поддерживает диалог с Путиным, будучи в составе западного альянса.

Другими словами, это новый акт террористической атаки в ответ на внешнеполитические предпочтения Турции, время которой было выбрано вовсе не случайно.

Разве нападение на зеницу оборонной промышленности Анкары в момент проведения саммита БРИКС в Казани не наводит на размышления?

Напоминает теракт на проспекте Истикляль

Произошедшее в Анкаре по своему характеру напоминает теракт 13 ноября 2022 года на улице Истикляль в районе Бейоглу, Стамбул.

Эту атаку посчитали неслучайной, поскольку она произошла непосредственно перед встречей Эрдогана с Байденом.

С другой стороны, заявка Турции на присоединение к БРИКС на самом деле не наносит никакого вреда ее членству в НАТО.

БРИКС представляет собой объединение консультативного характера по экономическим и культурным вопросам, в которой нет даже секретариата.

Другими словами, БРИКС не является таким "альянсом", который в обычных условиях мог бы как-то побеспокоить НАТО, в случае если участница Североатлантического альянса проявляет интерес к объединению.

В составе БРИКС также есть и другие страны, у которых очень хорошие отношения с Западом.

Однако "разум", желающий беспрекословной лояльности Турции к западному блоку, всегда обеспокоен тем, что Анкара самостоятельно принимает и реализует решения по таким вопросам.

Правда, новоиспеченный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при ответе на вопрос о том, является ли заявка Турции в БРИКС "поводом для беспокойства", отметил: "Мы знаем, что Турция также сотрудничает с некоторыми партнерами из БРИКС. Они имеют на это суверенное право".

Тем не менее круги, обеспокоенные любым образованием, в котором так или иначе присутствует влияние России, очевидно, встревожены желанием Турции стать членом БРИКС и решением Эрдогана принять участие в саммите объединения.

Таким образом мы сталкиваемся с попытками заставить Турцию не предпринимать самостоятельные шаги, исходя из собственных интересов, а действовать в соответствии с чужими предпочтениями.

Но не нужно забывать.

Политика, на которую пытаются повлиять посредством терроризма, состоит из набора различных политических инструментов, направленных на максимальную защиту интересов Турции и всех, кто связан с этой страной узами гражданства.

Турция имеет право оставаться в западном альянсе и делать выбор, учитывая интересы своего собственного народа, а не соглашаясь на все, что говорит Запад.

Например, тот факт, что Турция выступает против вторжения на Украину и при этом отказывается присоединиться к антироссийским санкциям, принес Анкаре большую выгоду и к тому же защитил нашу страну от гораздо большего вреда.

Поэтому для безопасного продолжения Турцией своего пути большое значение имеет дальнейший курс на эту сбалансированную политику.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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