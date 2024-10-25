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ТАСС

Эксперт считает, что Запад рассматривает Украину как источник ресурсов для борьбы с РФ

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Зеленский выступает в Брюсселе
Зеленский выступает в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Программный директор Академии политических наук Александр Степанов заявил, что украинский президент Владимир Зеленский публично предложил доступ к природным и стратегическим ресурсам страны

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Содержание "плана победы" украинского президента Владимира Зеленского говорит о том, что Украина может стать ресурсной площадкой Запада в противостоянии с Россией. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Ранее Зеленский представил в Верховной раде Украины "план победы", состоящий из пяти пунктов. Четвертый пункт, посвященный экономике, предполагает "совместную защиту имеющихся на Украине критических ресурсов", в частности - урана, титана, лития и графита. Этот пункт плана, как заявил украинский президент, имеет "тайное приложение, которое передается только определенным партнерам [Киева]".

"Украина заманивает Запад своими редкими полезными ископаемыми" - такие заголовки мы могли видеть в отдельных западных СМИ, например, норвежских. Сама Норвегия была в свое время одним из ключевых поставщиков ресурсов для гитлеровской Германии - немецкая промышленность получила неограниченный доступ к месторождениям железной руды и многих других полезных ископаемых и ресурсов, необходимых для ведения войны. Да и сами норвежцы активно поставляли немцам оружие. История повторяется. Теперь ресурсной площадкой Запада на новом витке глобального противостояния с Россией выступает уже Украина", - сказал Степанов.

Он полагает, что пункт "плана" "о совместной защите критических ресурсов страны, совместном инвестировании и использовании украинского экономического потенциала" предназначен для компаний, "получающих максимальные в истории прибыли на развязанной подконтрольными им политиками войне". "Колоссальная ресурсная база Украины действительно представляет интерес для западных оружейных олигархов. И за нее они еще готовы побороться до последнего украинца. Тем более Россия поставки титана и урана для США урезала, литиевый треугольник в Латинской Америки де-факто переходит под контроль Китая, а Индонезия, где также крупнейшие запасы минеральных ресурсов и никеля, выдерживает независимый курс и устойчиво следует в тренде многополярности, без диктата западных корпораций", - отметил эксперт.

Степанов уточнил, что по факту Зеленский, не стесняясь, "публично предложил западным корпорациям доступ к природным стратегическим ресурсам Украины". "Он оценил стоимость этих ресурсов в триллионы долларов. Все конечно это было легализовано соответствующим пунктом "плана" и удобными формулировками. Указанные в "плане" Зеленского редкоземельные металлы относятся к категории крайне востребованных для американского и европейского военно-промышленных комплексов", - считает Степанов.

Он подчеркнул, что Зеленский "так легко и непринужденно торгует родиной". 

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Германия
Индонезия
Китай
Норвегия
Россия
США
Украина
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