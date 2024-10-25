В ВСУ заявили, что украинских женщин стоит готовить к военной службе

Глава совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отметил, что "необходимо рассматривать наихудший вариант развития военных операций и наиболее негативные результаты их проведения"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Украинских женщин необходимо готовить к военной службе. Такое мнение выразил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Необходимо рассматривать наихудший вариант развития военных операций и наиболее негативные результаты их проведения. Это делается для того, чтобы минимизировать риски. Требуется ли сейчас призывать женщин? А почему бы и не подготовить их, не обучить?" - сказал он в интервью, видеозапись которого опубликовало издание "Страна".

По словам Тимочко, "необязательно, чтобы их [сейчас] призвали".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая этого года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Однако в последние месяцы темпы пополнения ВСУ вновь замедлились и встал вопрос критической нехватки людей в армии. При этом в стране остаются неурегулированными вопросы с бронированием сотрудников. В результате мобилизации остро стоит проблема дефицита кадров, в отдельных отраслях он доходит до 40%.