Путин поздравил коллектив и ветеранов РКЦ "Прогресс" с 130-летием

Президент отметил вклад центра в реализацию национальной космической программы

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление коллективу и ветеранам Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" по случаю 130-летия предприятия, отметив его весомый вклад в реализацию национальной космической программы.

"Отрадно, что нынешний коллектив трудится основательно, с полной отдачей, смело внедряет новаторские идеи и разработки, воплощает перспективные проекты, вносит весомый вклад в развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, реализацию национальной космической программы. И конечно, важно, что заводчане бережно хранят преемственность поколений, продолжают замечательные традиции, заложенные ветеранами", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что предприятие по праву считается одним из лидеров производства высокотехнологичной ракетно-космической техники. Глава государства также напомнил, что "героические страницы истории "Прогресса" связаны с Великой Отечественной войной, с настоящим подвигом конструкторов, рабочих, инженеров, специалистов, которые в сложнейших условиях создавали и ставили на крыло боевые самолеты, легендарный Ил-2".

"Желаю здоровья, благополучия и всего самого доброго", - заключил Путин.