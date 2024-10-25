Войти
ТАСС

Путин поздравил коллектив и ветеранов РКЦ "Прогресс" с 130-летием

272
0
0
Проходная РКЦ «Прогресс» в Самаре
Проходная РКЦ «Прогресс» в Самаре.
Источник изображения: Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Президент отметил вклад центра в реализацию национальной космической программы

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление коллективу и ветеранам Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" по случаю 130-летия предприятия, отметив его весомый вклад в реализацию национальной космической программы.

"Отрадно, что нынешний коллектив трудится основательно, с полной отдачей, смело внедряет новаторские идеи и разработки, воплощает перспективные проекты, вносит весомый вклад в развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, реализацию национальной космической программы. И конечно, важно, что заводчане бережно хранят преемственность поколений, продолжают замечательные традиции, заложенные ветеранами", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что предприятие по праву считается одним из лидеров производства высокотехнологичной ракетно-космической техники. Глава государства также напомнил, что "героические страницы истории "Прогресса" связаны с Великой Отечественной войной, с настоящим подвигом конструкторов, рабочих, инженеров, специалистов, которые в сложнейших условиях создавали и ставили на крыло боевые самолеты, легендарный Ил-2".

"Желаю здоровья, благополучия и всего самого доброго", - заключил Путин. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦСКБ-Прогресс
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 11:53
  • 5221
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.10 10:45
  • 2
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 25.10 09:45
  • 3
Министр обороны Британии назвал сигналом для противников оборонный пакт с ФРГ
  • 25.10 07:10
  • 1
Fox: разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием
  • 25.10 00:20
  • 1
Франция определилась со сроками закладки нового авианосца для замены своего единственного «Шарля де Голля»
  • 24.10 22:33
  • 1
Высокий сброс: разработан новый способ разминирования местности
  • 24.10 20:45
  • 4
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 24.10 20:38
  • 0
К какой войне готовится Путин?
  • 24.10 16:29
  • 3
Обслуживание долга по текущим ставкам требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием - Чемезов
  • 24.10 14:53
  • 677
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.10 06:25
  • 6
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 24.10 05:01
  • 2
Ответ на "На Западе рассказали о недостатках танков Abrams"
  • 24.10 01:21
  • 1
Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию
  • 23.10 22:53
  • 1
Китай запланировал доставить на Землю образец венерианской атмосферы
  • 23.10 21:26
  • 2747
Как насчёт юмористического раздела?