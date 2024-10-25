Fox: разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием

По данным телеканала, военные сочли, что такой шаг не изменил бы хода конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Разведывательное сообщество США и Пентагон рекомендовали руководству страны не снимать ограничения на использование американских дальнобойных ракет ATACMS для поражения целей в глубине России. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По его данным, американские военные и разведчики сочли, что подобный шаг не изменил бы хода конфликта в выгодном для Украины направлении, так как Россия якобы уже переместила большинство уязвимых целей за пределы досягаемости ракет ATACMS. К тому же отправка на Украину достаточного запаса этих ракет негативным образом сказалась бы на безопасности самих США, пояснил собеседник телеканала.

Источник Fox News добавил, что Вашингтон опасается снимать ограничения на использование ATACMS из опасений эскалации отношений с Россией, обладающей ядерным оружием. "Было бы безответственным не принимать во внимание [возможные ответные] действия России", - заключил он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не дает Украине разрешения наносить удары по РФ ракетами ATACMS, поскольку места базирования российских Воздушно-космических сил уже находятся вне зоны их досягаемости.