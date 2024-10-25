Войти
Lenta.ru

В Китае заметили БМП с «мангалами»

274
0
0
Фото: Tyg728 / Wikimedia
Фото: Tyg728 / Wikimedia.

Китай оснастил БМП Type 04А антидроновыми навесами

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжает повышать защищенность бронетехники на основе изучения опыта специальной военной операции (СВО). Боевые машины пехоты (БМП) Type 04А с антидроновыми навесами заметили на недавних учениях, пишет «Российская газета».



Издание обратило внимание на фотографии БМП, которые задействовали в ходе учений сухопутных войск НОАК. Машины оснастили решетчатыми козырьками для защиты башни, которые называют «мангалами».

Такие конструкции начали использовать в ходе СВО для защиты боевой техники от сбрасываемых с коптеров снарядов и ударов дронами-камикадзе.

Ранее в октябре в госкорпорации «Ростех» сообщили, что «мангалы» для защиты машин от беспилотников стали штатным элементом боевой техники. Бронетехнику производства предприятий госкорпорации, которую направляют в зону СВО, оснащают штатными козырьками.

В том же месяце на учениях в Китае заметили легкий танк Type 15 с антидроновым экраном для защиты верхней полусферы башни.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 11:53
  • 5221
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.10 10:45
  • 2
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 25.10 09:45
  • 3
Министр обороны Британии назвал сигналом для противников оборонный пакт с ФРГ
  • 25.10 07:10
  • 1
Fox: разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием
  • 25.10 00:20
  • 1
Франция определилась со сроками закладки нового авианосца для замены своего единственного «Шарля де Голля»
  • 24.10 22:33
  • 1
Высокий сброс: разработан новый способ разминирования местности
  • 24.10 20:45
  • 4
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 24.10 20:38
  • 0
К какой войне готовится Путин?
  • 24.10 16:29
  • 3
Обслуживание долга по текущим ставкам требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием - Чемезов
  • 24.10 14:53
  • 677
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.10 06:25
  • 6
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 24.10 05:01
  • 2
Ответ на "На Западе рассказали о недостатках танков Abrams"
  • 24.10 01:21
  • 1
Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию
  • 23.10 22:53
  • 1
Китай запланировал доставить на Землю образец венерианской атмосферы
  • 23.10 21:26
  • 2747
Как насчёт юмористического раздела?