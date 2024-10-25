«Стать мировой державой в оборонной промышленности»: Турция расширяет выпуск боеприпасов

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В ходе украинского конфликта резко возрос спрос на боеприпасы. На этом фоне целый ряд стран расширяет их производство. Не стала исключением и Турция, активно развивающая национальный ВПК.

Турция быстро продвигается к тому, чтобы стать мировой державой в оборонной промышленности. Увеличивая производственные мощности, мы продолжим предпринимать шаги для самостоятельного удовлетворения наших оборонных потребностей

- заявили в компании MKE A.Ş.

MKE A.Ş. на днях заключила контракты с Минобороны Турции стоимостью около $2 млрд, предусматривающие поставку танковых и минометных боеприпасов. Как отметил подрядчик, данные соглашения являются лишь прелюдией к более крупным программам.

Одновременно MKE A.Ş. приступила к реализации одного из ключевых проектов, направленных на увеличение производства в национальной оборонке. Компания намерена установить оборудование для нанографии на линию по производству нитроцеллюлозы, возводимую в городе Кырыккале.

Этот проект является одним из ярких проявлений решимости Турции встать на ноги в оборонной промышленности. Мы уменьшим зависимость от экспорта и внесем большой вклад в нашу национальную безопасность

- отметили в компании.

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, строительство новых мощностей по производству нитроцеллюлозы в Кырыккале планируется завершить к концу 2025 года.