«Стать мировой державой в оборонной промышленности»: Турция расширяет выпуск боеприпасов

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В ходе украинского конфликта резко возрос спрос на боеприпасы. На этом фоне целый ряд стран расширяет их производство. Не стала исключением и Турция, активно развивающая национальный ВПК.
- заявили в компании MKE A.Ş.
MKE A.Ş. на днях заключила контракты с Минобороны Турции стоимостью около $2 млрд, предусматривающие поставку танковых и минометных боеприпасов. Как отметил подрядчик, данные соглашения являются лишь прелюдией к более крупным программам.
Одновременно MKE A.Ş. приступила к реализации одного из ключевых проектов, направленных на увеличение производства в национальной оборонке. Компания намерена установить оборудование для нанографии на линию по производству нитроцеллюлозы, возводимую в городе Кырыккале.
- отметили в компании.
Как указывается в издании SavunmaSanayiST, строительство новых мощностей по производству нитроцеллюлозы в Кырыккале планируется завершить к концу 2025 года.