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Tesla пообещала создать дешевый электромобиль

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Фото: Aly Song / Reuters
Фото: Aly Song / Reuters.

Tesla начнет разработку недорогого электрокара в первой половине 2025 года

Корпорация Tesla пообещала создать и выпустить в продажу недорогой электрокар. На это обратило внимание издание Engadget.

Из отчета о раскрытии информации за третий квартал следует, что компания запланировала создание доступной модели электромобиля. Старт производства подобных машин ожидается в начале 2025 года.

В корпорации отметили, что недорогие автомобили будут созданы на новой платформе. Однако для экономии Tesla будет производить их на тех же сборочных линиях, что и электрокары актуальных платформ.

По информации Engadget, самый дешевый электрокар Tesla в США без учета субсидий от американского правительства стоит 42 490 долларов, или около 4 миллионов рублей. Стоимость новых моделей 2024 года начинается с 63 тысяч долларов, или около 6 миллионов рублей. Журналисты напомнили, что глава Tesla Илон Маск неоднократно обещал, что его компания представит доступный электрокар.

Ранее акционеры американской корпорации Tesla потребовали от компании Илона Маска выпустить недорогой электромобиль. Инвесторы рассчитывают на запуск в продажу автомобиля дешевле 25 тысяч долларов.

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Страны
США
Компании
Tesla
Персоны
Илон Маск
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