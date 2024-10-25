СМИ назвали возможных покупателей немецких верфей ThyssenKrupp

Немецкая судостроительная компания Lürssen и оборонная группа Rheinmetall могут стать покупателями военно-морского подразделения конгломерата ThyssenKrupp. Об этом сообщает Marine Link со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Такая информация появилась после того, как стало известно, что частная инвестиционная компания CarlyleCG.O вышла из процесса приобретения Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), что нанесло удар по текущей реструктуризации ThyssenKrupp и оказало давление на акции "материнской" компании.

Верфь ThyssenKrupp Marine Systems в Киле, Германия Naval Today

Rheinmetall и Lürssen отказались от комментариев.

Представители ThyssenKrupp сослались на сделанные ранее заявления об активизации усилий по поиску самостоятельного решения для TKMS, включая возможное выделение в отдельную компанию, добавив, что предприятие также остается открытым для промышленного партнерства.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в отрасли сообщала, что Lürssen проявила интерес к TKMS и что также ведутся переговоры с Rheinmetall о потенциальной сделке.

Генеральный директор ThyssenKrupp Мигель Лопес в августе заявил аналитикам, что не сомневается в успехе попыток продать TKMS либо консорциуму покупателей, либо самостоятельной компании.

По данным Handelsblatt, Lürssen долгое время не проявляла интереса, поскольку риски были слишком велики, а бизнес слишком сложным. С тех пор мнение изменилось, но, по данным журналистов, компания вмешается только в том случае, если правительство Германии также согласится купить долю TKMS.

Ранее ThyssenKrupp заявляла, что продолжает вести переговоры с правительством о возможной продаже миноритарного пакета акций TKMS.