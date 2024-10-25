Польский производитель начал испытания нового барражирующего боеприпаса в боевых условиях на Украине

Источник изображения: topwar.ru

По информации ряда источников, польская компания Jakusz, являющаяся официальным производителем артиллерийских боеприпасов в интересах Минобороны страны, начала испытания своего барражирующего боеприпаса Kruk в боевых условиях в рамках вооруженного конфликта на Украине.

Аппарат, который, по сути, представляет собой нечто среднее между барражирующим боеприпасом и разведывательно-ударным дроном, в течение последних нескольких недель предположительно был развернут в так называемом «польском добровольческом корпусе». Полностью состоящее из бывших польских военнослужащих подразделение входит в структуру «международного легиона» Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ранее группа бывших польских спецназовцев, проходивших службу в подразделениях NIL или FORMOZA, уже проводила испытания в боевых условиях модернизированного барражирующего боеприпаса Warmate, разработанного компанией WB Electronics.

Заявленная дальность полета Kruk составляет 20 километров, а максимальная скорость полета достигает 160 км/ч. У него есть два режима наведения: ручной или крейсерский. Первый полагается на встроенный оптотронный датчик для дистанционного управления траекторией полета, а второй режим позволяет Kruk самостоятельно определять цели с помощью использующего искусственный интеллект алгоритма автоматической идентификации транспортных средств.

Также сообщается, что польская компания разрабатывает версию Kruk, которую можно использовать в связке с турецкими ударными БПЛА Bayraktar TВ-2, имеющимися на вооружении 12-й эскадрильи беспилотных летательных аппаратов польских ВВС.