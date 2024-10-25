Войти
Военное обозрение

Польский производитель начал испытания нового барражирующего боеприпаса в боевых условиях на Украине

312
0
0

Источник изображения: topwar.ru

По информации ряда источников, польская компания Jakusz, являющаяся официальным производителем артиллерийских боеприпасов в интересах Минобороны страны, начала испытания своего барражирующего боеприпаса Kruk в боевых условиях в рамках вооруженного конфликта на Украине.

Аппарат, который, по сути, представляет собой нечто среднее между барражирующим боеприпасом и разведывательно-ударным дроном, в течение последних нескольких недель предположительно был развернут в так называемом «польском добровольческом корпусе». Полностью состоящее из бывших польских военнослужащих подразделение входит в структуру «международного легиона» Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ранее группа бывших польских спецназовцев, проходивших службу в подразделениях NIL или FORMOZA, уже проводила испытания в боевых условиях модернизированного барражирующего боеприпаса Warmate, разработанного компанией WB Electronics.

Заявленная дальность полета Kruk составляет 20 километров, а максимальная скорость полета достигает 160 км/ч. У него есть два режима наведения: ручной или крейсерский. Первый полагается на встроенный оптотронный датчик для дистанционного управления траекторией полета, а второй режим позволяет Kruk самостоятельно определять цели с помощью использующего искусственный интеллект алгоритма автоматической идентификации транспортных средств.

Также сообщается, что польская компания разрабатывает версию Kruk, которую можно использовать в связке с турецкими ударными БПЛА Bayraktar TВ-2, имеющимися на вооружении 12-й эскадрильи беспилотных летательных аппаратов польских ВВС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Продукция
Warmate
Компании
WB Electronics
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 11:53
  • 5221
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.10 10:45
  • 2
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 25.10 09:45
  • 3
Министр обороны Британии назвал сигналом для противников оборонный пакт с ФРГ
  • 25.10 07:10
  • 1
Fox: разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием
  • 25.10 00:20
  • 1
Франция определилась со сроками закладки нового авианосца для замены своего единственного «Шарля де Голля»
  • 24.10 22:33
  • 1
Высокий сброс: разработан новый способ разминирования местности
  • 24.10 20:45
  • 4
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 24.10 20:38
  • 0
К какой войне готовится Путин?
  • 24.10 16:29
  • 3
Обслуживание долга по текущим ставкам требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием - Чемезов
  • 24.10 14:53
  • 677
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.10 06:25
  • 6
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 24.10 05:01
  • 2
Ответ на "На Западе рассказали о недостатках танков Abrams"
  • 24.10 01:21
  • 1
Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию
  • 23.10 22:53
  • 1
Китай запланировал доставить на Землю образец венерианской атмосферы
  • 23.10 21:26
  • 2747
Как насчёт юмористического раздела?