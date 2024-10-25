«Бабу-ягу» ВСУ превратили в «матку» дронов

Сальдо: тяжелый гексакоптер «Баба-яга» ВСУ используют как «матку» FPV-дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в Херсонской области гексакоптеры «Баба-яга» в качестве носителей нескольких FPV-дронов. О превращении тяжелого беспилотника в «матку» губернатор Владимир Сальдо рассказал ТАСС.

«"Бабу-ягу" они привязывают к Starlink, и она несет на себе FPV-дроны либо боеприпасы как "матка" и сбрасывает их. Снизу у такой "Бабы-яги" установлен защитный экран, подавить ее РЭБом (средства радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты ру») довольно сложно, но наши военнослужащие все равно их уничтожают», — сказал он.

По словам Сальдо, после сброса с носителя, который выступает в качестве ретранслятора, FPV-дроны могут пролететь до 20 километров.

«Бабой-ягой» называют тяжелые сельскохозяйственные дроны, которые модернизируют для сброса снарядов. Такие аппараты могут нести до 50 килограммов нагрузки.

В августе стало известно, что российские дроны «Ночная ведьма», которые считаются аналогом «Бабы-яги», отправят в зону проведения спецоперации. Аппарат весом около 20 килограммов развивает скорость до 60 километров в час.