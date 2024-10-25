В Стамбуле презентовали проект первого авианосца турецкой разработки

На оборонной выставке SAHA EXPO 2024, проходящей в Стамбуле, Турция представила проект авианосца собственной разработки Milli Uçak Gemisi (MUGEM), который должен стать крупнейшим кораблем в истории судостроительной отрасли страны. Как уточняет Navy Recognition, длина MUGEM составит 285 метров, а водоизмещение – 60 тысяч тонн, что значительно превосходит размеры единственного авианесущего корабля ВМС Турции – УДК "Анадолу".

Издание отмечает впечатляющие характеристики будущего авианосца, включая максимальную скорость 25 узлов и дальность плавания 10 тысяч морских миль, что сделает корабль грозной силой как в региональных, так и в глобальных операциях.

Модель первого турецкого авианосца собственной разработки Navy Recognition

Авианосец спроектирован для размещения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что на борту разместятся 50 воздушных платформ: палубная версия легкого штурмовика Hürjet, реактивные дроны ANKA-III и KIZILELMA, а также турбовинтовые беспилотники TB-3 "Байрактар". Из них 30 единиц смогут храниться в его ангаре, а 20 – на полетной палубе. При необходимости это число может возрасти.

Конструкция корабля предполагает использование трамплина для старта авиации. В перспективе корабль могут дополнительно оснастить катапультной системой запуска, что позволит размещать на борту не только легкие штурмовики, но и более тяжелые самолеты.

Для собственной безопасности авианосец предлагают вооружить установкой вертикального пуска ракет MIDLAS с 32 ячейками и четырьмя 35-мм артиллерийскими системами ближнего боя "Гёкдениз".

Пропульсивная система корабля включает четыре газовые турбины LM2500 от американской компании General Electric и два винта с регулируемым шагом для эффективной маневренности.

О возможных сроках постройки авианосца пока не сообщается.

Напомним, что сейчас в составе турецкого флота несет службу единственный авианесущий корабль – универсальный десантный корабль "Анадолу", который ввели в строй в 2023 году. Он построен по проекту, основанному на УДК класса "Хуан Карлос I" испанских ВМС. Турецкие военные изначально собирались использовать "Анадолу" в качестве легкого авианосца, на котором смогут базироваться истребители пятого поколения F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, но из-за отказа США в поставках этих самолетов Анкара решила сделать "Анадолу" носителем беспилотников.