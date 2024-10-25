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«Калашников» поставил партию обновленной формы ВКПО

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Кадр: Telegram-канал Концерн «Калашников»
Кадр: Telegram-канал Концерн «Калашников».

«Калашников»: «Триада-ТКО» поставила военным партию обновленной формы ВКПО

Компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») поставила военным крупную партию обновленных всесезонных комплектов полевого обмундирования (ВКПО) в расцветке «цифра». Об этом сообщили в концерне.

«Решение о модернизации комплекта было принято на основании запроса заказчика по результатам эксплуатации ВКПО версии 3.0 в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Комплект формы версии 3.1 включает в себя модернизированную одежду для теплого и холодного времени года. В частности, летняя фуражка получила велкро-панель для крепления знаков различия, а летнюю куртку оснастили локтевой зоной со вставкой. Кроме того, нарукавные карманы приобрели эргономичный угол наклона.

В августе «Триада-ТКО» впервые представила комплект экипировки для членов экипажей бронетехники на международном форуме «Армия-2024». Новое обмундирование предназначено для защиты бойцов от воздействия открытого пламени и вторичных поражающих элементов.

В том же месяце президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что обновленный комплект обмундирования ВКПО версии 3.2 передадут на апробацию.

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