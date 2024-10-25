Войти
ЦАМТО

Нигерия получит первые УБС М-346 и вертолеты AW-109 Trekker в начале 2025 года

287
0
0
УБС М-346 Master
Один из первых шести поставленных ВВС Италии учебно-боевых самолетов Finmeccanica/Aermacchi М-346 Master (бортовой номер 61-04, серийный военный номер CSX55155).
Источник изображения: www.combataircraft.net

ЦАМТО, 24 октября. Нигерия начнет получать первые недавно заказанные учебно-боевые самолеты М-346 и легкие вертолеты AW-109 итальянской группы Leonardo в начале 2025 года.

Как сообщает Infodefensa.com, группа экспертов ВВС Нигерии во главе с начальником штаба маршалом авиации Хасаном Абубакаром на днях посетила штаб-квартиру итальянской группы Leonardo для оценки производства заказанной авиатехники.

Нигерия получит 24 УБС М-346 (модель изначально разрабатывалась как учебно-тренировочная), а также 10 вертолетов AW-109 Trekker, о чем стало известно несколько месяцев назад.

На совещании по реализации программы в Риме был обновлен график поставок М-346 Нигерии. Первые три самолета будут получены Нигерией в начале 2025 года, еще три – до конца 2025 года и оставшиеся – к середине 2026 года.

Что касается вертолетов, то в графике указано 10 запланированных к поставке AW-109 в версии Trekker, передача которых начнется в 2025 году и завершится в начале 2026 года. Они дополнят парк из двух недавно приобретенных машин аналогичной версии (прим.ЦАМТО: ранее было поставлено, как минимум, 16 A-109E/K/M Power и три A-109SP Grand).

Как сообщал ЦАМТО, хотя слухи о приобретении ВВС Нигерии M-346 распространялись с 2021 года, официальное подтверждение закупки 24 самолетов появилось только в 2023 году. M-346 может применяться для ведения разведки, непосредственной авиационной поддержки, подготовки пилотов.

Вплоть до недавнего времени было неизвестно, какая именно версия М-346 будет поставлена ВВС Нигерии. Только сейчас стало известно, что это будет самолет в версии непосредственной авиационной поддержки.

Контракт с Leonardo включает 25-летнее соглашение о техническом обслуживании и поддержке самолетов.

Многоцелевая версия УТС M-346 была впервые представлена на Международном авиасалоне в Фарнборо в 2016 году. Самолет оснащен широким спектром систем обнаружения и вооружением для ведения разведки, непосредственной авиационной поддержки и перехвата воздушных целей.

На борту M-346FA установлена разработанная Leonardo версия многорежимной РЛС Grifo. Самолет оснащен комплексом самообороны DASS (Defensive Aids Sub-System), интегрированной системой связи и тактическим каналом передачи данных (TDL). M-346FA может нести различные боеприпасы класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Среди интегрированных систем вооружения: УР IRIS-T и AIM-9 класса "воздух-воздух", 12,7-мм пулемет, бомбы с лазерным наведением GBU-12 и GBU-49, боеприпасы JDAM (Joint Direct Attack Munitions), ракеты "Бримстоун" и "Марте ER", бомбы малого диаметра и разведывательный контейнер RecceLite.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нигерия
Продукция
AIM-9
AW-109
GBU-12
JDAM
M-346
Компании
Leonardo
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 11:53
  • 5221
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.10 10:45
  • 2
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 25.10 09:45
  • 3
Министр обороны Британии назвал сигналом для противников оборонный пакт с ФРГ
  • 25.10 07:10
  • 1
Fox: разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием
  • 25.10 00:20
  • 1
Франция определилась со сроками закладки нового авианосца для замены своего единственного «Шарля де Голля»
  • 24.10 22:33
  • 1
Высокий сброс: разработан новый способ разминирования местности
  • 24.10 20:45
  • 4
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 24.10 20:38
  • 0
К какой войне готовится Путин?
  • 24.10 16:29
  • 3
Обслуживание долга по текущим ставкам требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием - Чемезов
  • 24.10 14:53
  • 677
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.10 06:25
  • 6
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 24.10 05:01
  • 2
Ответ на "На Западе рассказали о недостатках танков Abrams"
  • 24.10 01:21
  • 1
Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию
  • 23.10 22:53
  • 1
Китай запланировал доставить на Землю образец венерианской атмосферы
  • 23.10 21:26
  • 2747
Как насчёт юмористического раздела?