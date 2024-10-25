Нигерия получит первые УБС М-346 и вертолеты AW-109 Trekker в начале 2025 года

ЦАМТО, 24 октября. Нигерия начнет получать первые недавно заказанные учебно-боевые самолеты М-346 и легкие вертолеты AW-109 итальянской группы Leonardo в начале 2025 года.

Как сообщает Infodefensa.com, группа экспертов ВВС Нигерии во главе с начальником штаба маршалом авиации Хасаном Абубакаром на днях посетила штаб-квартиру итальянской группы Leonardo для оценки производства заказанной авиатехники.

Нигерия получит 24 УБС М-346 (модель изначально разрабатывалась как учебно-тренировочная), а также 10 вертолетов AW-109 Trekker, о чем стало известно несколько месяцев назад.

На совещании по реализации программы в Риме был обновлен график поставок М-346 Нигерии. Первые три самолета будут получены Нигерией в начале 2025 года, еще три – до конца 2025 года и оставшиеся – к середине 2026 года.

Что касается вертолетов, то в графике указано 10 запланированных к поставке AW-109 в версии Trekker, передача которых начнется в 2025 году и завершится в начале 2026 года. Они дополнят парк из двух недавно приобретенных машин аналогичной версии (прим.ЦАМТО: ранее было поставлено, как минимум, 16 A-109E/K/M Power и три A-109SP Grand).

Как сообщал ЦАМТО, хотя слухи о приобретении ВВС Нигерии M-346 распространялись с 2021 года, официальное подтверждение закупки 24 самолетов появилось только в 2023 году. M-346 может применяться для ведения разведки, непосредственной авиационной поддержки, подготовки пилотов.

Вплоть до недавнего времени было неизвестно, какая именно версия М-346 будет поставлена ВВС Нигерии. Только сейчас стало известно, что это будет самолет в версии непосредственной авиационной поддержки.

Контракт с Leonardo включает 25-летнее соглашение о техническом обслуживании и поддержке самолетов.

Многоцелевая версия УТС M-346 была впервые представлена на Международном авиасалоне в Фарнборо в 2016 году. Самолет оснащен широким спектром систем обнаружения и вооружением для ведения разведки, непосредственной авиационной поддержки и перехвата воздушных целей.

На борту M-346FA установлена разработанная Leonardo версия многорежимной РЛС Grifo. Самолет оснащен комплексом самообороны DASS (Defensive Aids Sub-System), интегрированной системой связи и тактическим каналом передачи данных (TDL). M-346FA может нести различные боеприпасы класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Среди интегрированных систем вооружения: УР IRIS-T и AIM-9 класса "воздух-воздух", 12,7-мм пулемет, бомбы с лазерным наведением GBU-12 и GBU-49, боеприпасы JDAM (Joint Direct Attack Munitions), ракеты "Бримстоун" и "Марте ER", бомбы малого диаметра и разведывательный контейнер RecceLite.